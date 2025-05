Kivezetnék az árrésstopot, megszólaltak a kereskedők

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi tagvállalatai javaslatot dolgoztak ki az árrésstop zökkenőmentes kivezetésére, amelyet a szabályozás jelenlegi lejárati dátuma, május 31. előtt eljuttatnak a kormánynak. A szövetség egy külső gazdasági tanácsadó bevonásával készíti el a javaslatokat, különös figyelmet fordítva a versenyjogi szabályozásra, erről keddi közleményükben írtak.

A kormány több nyilvános fórumon is kilátásba helyezte az élelmiszer-árrésstop meghosszabbítását.

„Ez a bizonytalanság már önmagában is elegendő ahhoz, hogy zavarokat okozzon a fogyasztók, a kiskereskedelem szereplői és a beszállítók körében. Tekintettel arra, hogy az árrésstop már az eddigi rövid élete alatt is erőteljesen torzította a piaci viszonyokat, már most ügyelni kell arra, hogy kivezetése a kormány, a beszállítók, a kiskereskedelem és a vásárlók szempontjából is zökkenőmentes legyen” – hangsúlyozta Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára.