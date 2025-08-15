Bod Péter Ákos: Jobban örülnék 50 matematikusnak Pesten, mint 400 szerelőnek Makón

Mi mással kezdhettük volna a beszélgetést Bod Péter Ákossal, mint ami január 20-a, Donald Trump belépése óta a legjobban foglalkoztatja az egész világot: a vámháborúval? Értékeltük az eddig történteket, beszélgettünk a lehetséges jövőbeni fejleményekről, arról, hogy az Európai Unió a számára kedvező vagy kedvezőtlen paktumot kötött-e az Egyesült Államokkal, valamint természetesen arról, mindez hogyan befolyásolhatja a magyar gazdaságot.
Amely most nincs jó bőrben. Lapunk állandó szerzője kicsit meglepő választ adott arra a kérdésre, elkerülhetetlen lesznek-e jövőre a megszorítások, bárki is kerüljön kormányra. S ha már politika: szó esett arról, mennyire reális a közvélemény-kutatásoknál vezető Tisza Párt vezérének, Magyar Péternek az az ígérete, hogy elszámoltatás lesz, visszaszerzi a magánzsebekbe folyt közpénz-milliárdokat.
A volt jegybankelnök értékelte mostani utódja, Varga Mihály eddigi teljesítményét, válaszolt arra a nézői kérdésre, hogy miért is lenne szüksége a magyar államnak/Magyarországnak arra, hogy beléphessen az euróövezetbe, s végül, de nem utolsósorban a 3 százalékos lakáshitel is részletesen terítékre került.
A beszélgetést itt lehet megtekinteni:
Fejezetek:
00:05 Beköszönés
01:54 Vámháború: mi lehet még Donald Trump tarsolyában?
07:19 Tényleg hátrányos megállapodást kötött az EU az USA-val?
11:54 Bárki nyeri a 2026-os választást, megszorítással kell kezdenie
16:25 Iparpolitikai stratégiaváltás: ejtik az akkugyártást?
22:21 Varga Mihály eddigi teljesítményéről
25:40 A 3 százalékos lakáshitelről
36:41 Miért is kellene bevezetnünk az eurót?
46:04 Az ellenzék győzelme esetén azonnal jöhetne a 20 milliárd euró?
50:30 Lesz-e személyi konzekvenciái az MNB-alapítványi botránynak?
55:55 A Magyar Péter által beígért elszámoltatásról
1:00:24 Elköszönés
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)