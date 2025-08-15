Bod Péter Ákos: Jobban örülnék 50 matematikusnak Pesten, mint 400 szerelőnek Makón

Mi mással kezdhettük volna a beszélgetést Bod Péter Ákossal, mint ami január 20-a, Donald Trump belépése óta a legjobban foglalkoztatja az egész világot: a vámháborúval? Értékeltük az eddig történteket, beszélgettünk a lehetséges jövőbeni fejleményekről, arról, hogy az Európai Unió a számára kedvező vagy kedvezőtlen paktumot kötött-e az Egyesült Államokkal, valamint természetesen arról, mindez hogyan befolyásolhatja a magyar gazdaságot.

Amely most nincs jó bőrben. Lapunk állandó szerzője kicsit meglepő választ adott arra a kérdésre, elkerülhetetlen lesznek-e jövőre a megszorítások, bárki is kerüljön kormányra. S ha már politika: szó esett arról, mennyire reális a közvélemény-kutatásoknál vezető Tisza Párt vezérének, Magyar Péternek az az ígérete, hogy elszámoltatás lesz, visszaszerzi a magánzsebekbe folyt közpénz-milliárdokat.

A volt jegybankelnök értékelte mostani utódja, Varga Mihály eddigi teljesítményét, válaszolt arra a nézői kérdésre, hogy miért is lenne szüksége a magyar államnak/Magyarországnak arra, hogy beléphessen az euróövezetbe, s végül, de nem utolsósorban a 3 százalékos lakáshitel is részletesen terítékre került.

A beszélgetést itt lehet megtekinteni:

Fejezetek:

00:05 Beköszönés

01:54 Vámháború: mi lehet még Donald Trump tarsolyában?

07:19 Tényleg hátrányos megállapodást kötött az EU az USA-val?

11:54 Bárki nyeri a 2026-os választást, megszorítással kell kezdenie

16:25 Iparpolitikai stratégiaváltás: ejtik az akkugyártást?

22:21 Varga Mihály eddigi teljesítményéről

25:40 A 3 százalékos lakáshitelről

36:41 Miért is kellene bevezetnünk az eurót?

46:04 Az ellenzék győzelme esetén azonnal jöhetne a 20 milliárd euró?

50:30 Lesz-e személyi konzekvenciái az MNB-alapítványi botránynak?

55:55 A Magyar Péter által beígért elszámoltatásról

1:00:24 Elköszönés

Kapcsolódó tartalom Klasszis Klub Klasszis Klub - a Privátbankár.hu, az mfor.hu és a Piac & Profit klubrendezvényeinek gyűjtőoldala, beszámolók és videók a klubtalálkozókról.

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)