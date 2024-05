Hogyan lehetnek ekkora eltérések a közvélemény-kutatások között? Hann Endrét erről is kérdezzük a Klasszis Klubban

Vészesen közelednek az önkormányzati és európai uniós parlamenti választások és túlzás nélkül állítható, hogy a rendszerváltás óta lebonyolított valamennyi voksolásnál nagyobb a bizonytalanság atekintetben, mi lesz a végeredmény. Méghozzá Magyar Péter közéletbe való berobbanása miatt. Most szinte mindenki azt találgatja, vajon az újsütetű politikus régóta nem látott elánnal folytatott kampánya mennyit hozhat a Tisza Pártnak. Legyőzhető-e a Fidesz? És mi lesz a „hagyományos” ellenzékkel?

E tekintetben ilyenkor mindig, mindenhol, vagyis szerte a világban a közügyek iránt érdeklődő választópolgárok értelemszerűen a közvélemény-kutatóktól remélnek némi fogódzót. Ám a már említett bizonytalanság az e szakmát idehaza művelők kutatási eredményeiben is visszatükröződik. Még soha nem volt ekkora eltérés közöttük.

Vajon mi lehet ennek az oka? Erről is kérdezzük az egyik érintett, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatóját, Hann Endre szociálpszichológust a Klasszis Média Lapcsoport következő klubrendezvényén. Beszélgetőpartnerünkre azért esett a választásunk, mert a Medián az a közvélemény-kutató, amelynek az 1990-től lezajlott választások előtti előrejelzései a legközelebb voltak a végeredményekhez.

Június 5-én, szerdán Hann Endre lesz a Klasszis Klub vendége

Fotó: Bánkuti András

Következő klubrendezvényünk arra is alkalmat ad, hogy egy kicsit belemélyedjünk a közvélemény-kutató szakma műhelytitkaiba. Mindenekelőtt abba, hogyan változott a módszerük az utóbbi közel három és fél évtized során, mennyire más most a kérdezés és a kérdezőbiztosok dolga, mint mondjuk volt az 1990-es években, az internet rohamos térhódítása előtt, vagy a 2020 tavaszán kitört Covid-világjárványt megelőzően.

A szokás szerint ezúttal is egyórásra tervezett beszélgetés során azonban szokás szerint nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket Hann Endrének, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.

A június 5-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

Regisztráljon most! >>>

Beszámolók a korábbi Klasszis Klub rendezvényeinkről: