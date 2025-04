Jaksity György: Az árrésstop hozhat enyhülést, de hosszú távon hiteles gazdaságpolitika kell

Természetesen a most alighanem az egész világot foglalkoztató téma, a Donald Trump által kirobbantott vámháború állt a Jaksity Györggyel a Klasszis Klub Live-ban folytatott beszélgetés középpontjában. De a kereskedelmi konfliktus Magyarországra gyakorolt hatásainak boncolgatása során jutott idő a hazai gazdaság helyzetének a kielemzésére is. Egyebek mellett arra, hogy lesznek-e az árrésstopnak közép- és hosszabb távon is pozitív hozadékai, valamint, hogy az idei választás előtti évben a négy esztendőnél korábbihoz képest mekkora mozgástere lesz az osztogatásra az Orbán-kormánynak. Miközben Jaksity Györgyöt arra is megkértük, értékelje a Tisza Párt gazdasági programját.

A beszélgetést itt lehet megtekinteni:

Fejezetek:

0:00 Visszaszámláló

5:36 Intro, beköszönés

8:47 A vámháború hatásai

13:23 Átcsaphat-e a vámháború világháborúba?

19:30 Mi lesz a 90 napos vámmoratórium után?

23:33 A magyar gazdaság lehetséges kitörési pontjai

25:47 Az MNB-ről, az árrésstopról

32:04 A kormány mozgástere a választási célú osztogatásra

40:03 A vámháború hatása a megtakarításokra, a befektetésekre

46:15 A forintról

54:32 A Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzeléseiről

58:03 A Budapesti Értéktőzsde szerepéről

1:04:13 Elköszönés

Beszámolók a korábbi Klasszis Klub Live rendezvényeinkről:

Kapcsolódó tartalom Klasszis Klub Klasszis Klub - a Privátbankár.hu, az mfor.hu és a Piac & Profit klubrendezvényeinek gyűjtőoldala, beszámolók és videók a klubtalálkozókról.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort, itt megteheti:

A műsor oldala az Anchor FM-en >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

Podcastünk az Apple Podcasts-en >>

A Klasszis Média fotós és videós eszközeit a 220volt.hu csapata biztosítja. Fényképezőgépek, objektívek, és tartozékok értékesítése, fotós eszköz bérlés, szakmai oktatások. Látogass el professzionális bemutatótermükbe Budapesten, vagy nézz szét webshopukban erre a linkre kattintva >> A Klasszis Média kuponkódját használva pedig 5.000 Ft kedvezménnyel vásárolhattok a webshopban egészen május 31-ig! Kuponkód: KMEDIA5000 Webshop: www.220volt.hu (a kedvezmény 50.000 Ft feletti rendelésekre érvényes)

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)