Megmentheti-e még az idei évet a kormány? Győrffy Dórával ezt is átbeszéljük a Klasszis Klub Live-ban

Van tehát az uborkaszezonban is bőven téma, amelyet átbeszélhetünk a Klasszis Klub Live-ban következő vendégünkkel, Győrffy Dóra közgazdásszal, egyetemi tanárral, az MTA doktorával.

Miközben az infláció sem csökkent májusban, hanem még nőtt is áprilishoz képest, noha már március óta „ketyeg” az élelmiszerekre és kozmetikai termékekre érvényes árrésstop, miközben a kormány 2025 végéig tolta ki a kamatstopot.

A végkifejlet természetesen az olyan kis, nyitott gazdaságok számára, mint a magyar, sem mellékes. Amelyik ráadásul ezer sebből vérzik. Két recessziós év után még az sem kizárt, hogy jön egy harmadik. De ha nem is lesz újabb mínusz, azt a Magyar Nemzeti Bank szokatlanul nagy GDP-prognózisrontása eredményeként kijött 0,8 százalékos szám ismeretében kizárhatjuk, hogy teljesül a kormány 2,5 százalékos gazdasági célja.

Már csak azért sem, mert nem látunk bele e történet kulcsfigurája, Donald Trump fejébe. Az amerikai elnök második ciklusából eddig eltelt öt és fél hónapban megtapasztalhattuk, hogy akár néhány órán belül egymással homlokegyenes bejelentések, döntések születhetnek a Fehér Házban. Most például azt nem tudjuk – még hozzávetőlegesen sem – megtippelni, mi lesz a vámháborúban: az amerikai büntetővámok felfüggesztésére bejelentett 90 napos határidő július 8-án, az EU-val szemben Trump által kilátásba helyezett 50 százalékos vámok bevezetésének határideje pedig július 9-én jár le.

A július 9-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora július 9-én szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!