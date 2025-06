Békesi László: A Tisza Párt nem tesz mást, mint az Orbán-kormány által tett ígéreteket túllicitálja

A címben idézett mondat annak kapcsán hangzott el, hogy a volt pénzügyminiszter részletesen kifejtette, milyen intézkedésekkel lehet a magyar gazdaságot egyenesbe hozni, ezt mennyi idő alatt lehet megvalósítani, s képes lehet-e erre a 2026-os választások megnyeresére jelenleg legesélyesebbnek tűnő Tisza Párt. Egyórás élő adásunk során ugyanakkor nézői kérdésekre Békesi László kifejtette a véleményét arról is, vajon van-e Budapestnek esélye arra, hogy visszaszerezze a kormány által szolidaritási adó címen inkasszált 10,2 milliárd forintot. Emellett szóba került a többsebességes EU kialakulásának lehetősége, valamint az is, milyen forrásból a legoptimálisabb az államháztartás hiányának és az államadósságnak a finanszírozása.

A volt pénzügyminiszter, közgazdász a június 11-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 77. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!