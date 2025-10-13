Csaba László: A kormányalakítást követő másfél év jellemzően a kárenyhítéssel telik majd

Beszélgetésünk elején a magyar gazdaság helyzetének értékelésére kértük Csaba Lászlót. Aki mindjárt egy érdekes párhuzamot vont a háborúban lévő Ukrajna és Magyarország idén várható növekedése között. A közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az élő adás egyik nézőjének kérdésére arról is elmondta a véleményét, mennyivel növelheti a fegyvergyártás a magyar GDP-t. Valamint arról, a mostani gyenge adatokban mennyiben játszottak közre a negatív külső körülmények (háború, az Oroszország elleni szankciók, a fő exportpartner Németország gazdasági bajai), s mennyiben gazdaságpolitikai hibák.

A lakosság után immár a kkv-k számára is elérhető 3 százalékos kamatozású hitelek kapcsán ellamentáltunk azon, milyen hatása lehet annak, hogy ismét kettős kamatrendszer alakult ki, miután a Magyar Nemzeti Bank az új vezetéssel, a kormányból márciusban érkezett Varga Mihály volt pénzügyminiszterrel az élen sem tervezi csökkenteni a 6,5 százalékos jegybanki alapkamatot, noha Orbán Viktor és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a gazdaság élénkítése érdekében ezen óhaját viszonylag hosszabb kihagyás után ismét felvetette.

S természetesen az uniós pénzeket sem hagyhattuk szó nélkül. Csaba László markáns véleményt fogalmazott meg arról, választási győzelme esetén mennyire nehéz dolga lesz a Tisza Párt által megalakítandó kormánynak, például, lehet-e, szabad-e készpénznek venni a jogállamisági feltételek nem teljesítése miatt az Európai Bizottság által befagyasztott uniós pénzek felszabadulását.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja.

Fejezetek:

0:05 Beköszönés

2:00 Mi rajzolódik ki a makrogazdasági adatokból?

7:51 Mi az oka, hogy az ukrán gazdaság 2,5, a magyar jó, ha fél százalékkal nő az idén?

18:25 A magyar fegyvergyártás mennyivel növeli a GDP-t?

25:33 Mennyire felelősek a gyenge gazdasági adatért a külső körülmények és mennyire a gazdaságpolitikai hibák?

31:04 A kettős kamatrendszer hatása a magyar gazdaságra

40:48 Hosszabb távon komoly gondjai lehetnek egy Tisza-kormánynak

49:40 Mi lesz az uniós forrásokkal?

58:10 Milyen időtávon, milyen intézkedésekkel lehet rendbehozni a gazdaságot?

1:02:20 Elköszönés

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)