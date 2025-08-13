1p
Makró Bod Péter Ákos Klasszis Klub

Kikecmereghetünk valaha az inflációs spirálból? Ma délután Klasszis Klub Live Bod Péter Ákossal

mfor.hu

Lapunk állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Tervezett témáink:

  • Júliusban végre lassult az infláció – ez már egy tartós trend kezdete?
  • Mekkora lehet a gazdasági növekedés az idén?
  • Hogyan érintheti Magyarországot a vámháború?
  • Ha a Tisza nyer, milyen intézkedésekkel kellene kezdenie – és tudja is?
  • Elkerülhetők-e a megszorítások a választások után?
  • Rekordon a magyar hitelkártya-tartozások

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután dél 4-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csodavárás vagy valós esély a magyar gazdaságnak a béke?

Csodavárás vagy valós esély a magyar gazdaságnak a béke?

A magyar gazdaság siralmasan teljesített az első félévben, így azon kevés országok egyike volt az EU-ban, ahol visszaesett a GDP. Miután Orbán Viktor és a kormány tagjai előzetesen látványos növekedést ígértek, így ismét előkerült, hogy a problémáink a háború miatt vannak. Egy fegyverszünet vagy békeszerződés pedig elhozza a Kánaánt. Tényleg?

Barclays: erre indulna a forint, ha Orbán Viktor elvesztené a választást

Barclays: erre indulna a forint, ha Orbán Viktor elveszítené a választást

A forint akár 5,5 százalékkal is erősödhet, ha a 2026-os választáson az ellenzék legyőzi a Fideszt – írja a Bloomberg a londoni City egyik legnagyobb befektetési bankcsoportja, a Barclays elemzése alapján.

A tehervagonos szállítás iránti kereslet csökkent

Válságpályán a vasúti árufuvarozás Magyarországon

Költségrobbanás, visszaeső megrendelések és lemaradó díjbevételek kényszerítik újragondolásra a vasúti logisztika jövőjét.

Csak nézünk majd a benzinkúton szerdán

Csak nézünk majd a benzinkúton szerdán

Milyen árak jönnek?

Trump megint elrántotta a kormányt az utolsó pillanatban

Trump megint elrántotta a kormányt az utolsó pillanatban

Újabb három hónapos halasztás a kínai vámokra.

Már megint milliárdokat tologatott Orbán Viktor az éjjel

Már megint milliárdokat tologatott Orbán Viktor az éjjel

Közel nyolcmilliárd forintnak találtak jobb helyet.

Egymillió autós ígéret lett a repülőrajtból

Egymillió autós ígéret lett a repülőrajtból

Miután a remélt gazdasági növekedéssel nem tud kampányolni a kormány, az utóbbi napokban néhány miniszter már azt kezdte hangoztatni, hogy Magyarország egymillió autót fog gyártani. Érdemes megnézni, hogy ez a jól hangzó kijelentés valójában mit is jelent.

Hogyan alakulhat az infláció: kettős kamatrendszer lett Magyarországon

Hogyan alakulhat az infláció? Kettős kamatrendszer lett Magyarországon

A vártnál magasabb inflációs adatot közölt a KSH pénteken, de hogyan alakulhat az áremelkedés üteme a jövőben? – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend Fm hétfői adásában.

Balhé lett abból, hogy a kereskedelmi szövetség kiszivárogtatta a Versenyhivatal vizsgálatát

Nem bírálta a kormány árrésstopját a GVH, éppen ellenkezőleg, az – mint írják közleményükben – bizonyítottan sok honfitársunknak segített.

Példát mutatnak a kínaiak

Példát mutatnak a kínaiak

A távol-keleti országban kilőttek az új energiafelhasználású járművek eladásai.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168