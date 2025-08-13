Kikecmereghetünk valaha az inflációs spirálból? Ma délután Klasszis Klub Live Bod Péter Ákossal

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Júliusban végre lassult az infláció – ez már egy tartós trend kezdete?
- Mekkora lehet a gazdasági növekedés az idén?
- Hogyan érintheti Magyarországot a vámháború?
- Ha a Tisza nyer, milyen intézkedésekkel kellene kezdenie – és tudja is?
- Elkerülhetők-e a megszorítások a választások után?
- Rekordon a magyar hitelkártya-tartozások
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután dél 4-kor.
