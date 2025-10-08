Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Csaba László Klasszis Klub

Milyen választási osztogatások jöhetnek még? Ma délután Csaba Lászlót kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen a [email protected] címre is elküldheti azokat.



Tervezett témáink:

  • Újra itt a kettős kamatrendszer: ha nem csökkent kamatot az MNB, majd a kormány megteszi?
  • Mennyivel pörgethetik fel a gazdaságot a 3 százalékos hitelek?
  • Pénteken indulnak a hitelminősítések: meddig tart a gyenge makrogazdasági adatok miatti türelem?
  • Decembertől felgyorsul a választási osztogatás? De vajon bírja-e a költségvetés?
  • Ha nyer a Tisza, mikor jöhetnek az uniós pénzek?
  • Egyáltalán: mit üzennek Magyar Péterék eddig ismertté vált ígéretei?
  • Bárki is nyer, szűkös lesz a 2026-os évünk?
  • Merre tovább forint?

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!

 



Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

Ma a forintnak fájt igazán a miniszter kijelentése. 

Újabb 180 nappal.

adó

Mi lapul a kormány adócsomagjaiban?

Idén ősszel a kormány rendhagyó módon két adócsomagot tervez bevezetni, amelyek jelentős változásokat hoznak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Az első csomag már társadalmi egyeztetésen van, technikai módosításokat, szigorításokat és kedvező változásokat is tartalmaz, míg a második csomagban várhatóan jelentős adócsökkentések szerepelnek. „A második csomag költségvetési hatása várhatóan sokkal nagyobb lesz, különösen, ha a szociális hozzájárulási adó csökkentése is megvalósul” – emeli ki Módos András, az EY adótanácsadási üzletágának vezetője.

A miniszterelnök és a nemzetgazdasági miniszter szerint is itt az ideje a kamatcsökkentésnek. 

Változik a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

Egy konferencián szólalt fel a Mol-vezér.

Dobrev Kára, Magyar Péter és Ilaria Salis izgulhatott.

Csak minden hatodik autó újabb hatévesnél.

Huss és pöcc: elillant a júliusi ipari remény, megint a mélyből tekintünk előre

Gyorsan elhalt a júliusi derű: az ipar augusztusi mélyrepülése gyakorlatilag szertefoszlatta az egy hónappal korábbi pozitív meglepetés hatását. Az elemzők is csak szalmaszálakba kapaszkodnak, a tartós fellendülés továbbra sem megalapozott.

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

