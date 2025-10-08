Milyen választási osztogatások jöhetnek még? Ma délután Csaba Lászlót kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Újra itt a kettős kamatrendszer: ha nem csökkent kamatot az MNB, majd a kormány megteszi?
- Mennyivel pörgethetik fel a gazdaságot a 3 százalékos hitelek?
- Pénteken indulnak a hitelminősítések: meddig tart a gyenge makrogazdasági adatok miatti türelem?
- Decembertől felgyorsul a választási osztogatás? De vajon bírja-e a költségvetés?
- Ha nyer a Tisza, mikor jöhetnek az uniós pénzek?
- Egyáltalán: mit üzennek Magyar Péterék eddig ismertté vált ígéretei?
- Bárki is nyer, szűkös lesz a 2026-os évünk?
- Merre tovább forint?
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!
>> Jelentkezzen most!
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: