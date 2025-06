Lázár János helyében én a pünkösdi MÁV-botrány után lemondtam volna – mondja Csillag István

S végül, de nem utolsósorban – már csak mint egykori közlekedési miniszter – vendégünk azt is elmondta, hogy a MÁV pünkösdi ámokfutása után benyújtotta volna-e a lemondását.

Valamint arról, hogy ha ennyire támadja az EU-t a magyar kormány, akkor miért nem lépteti ki az országunkat. De természetesen gazdasági témák is terítékre kerültek: a devizakötvény-kibocsátások, az MNB meglepően alacsony friss GDP-prognózisa, az árrésstop, továbbá, hogy az akkumulátorgyártás helyett mire kellene alapozni a magyar gazdaság növekedését, kilábalását.

A volt gazdasági és közlekedési miniszterrel való beszélgetést egy aktualitással kezdtük, mivel adásunk előtt nem sokkal derült ki, hogy ha nem változtat a hozzáállásán a Fidesz és a Tisza Párt, Budapestnek július 1-jétől nem lesz költségvetése. Ezt követően aztán Csillag István arról is elmondta a véleményét, hogy a kormánypártok szempontjából nem kedvező közvélemény-kutatási adatokat (is) látva elhalasztja-e Orbán Viktor a 2026 áprilisában esedékes országgyűlési választásokat.

A volt gazdasági és közlekedési miniszter, közgazdász a június 25-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 78. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

