Belebukhat valaki az MNB-alapítványi botrányba? Erről is kérdezzük Csillag Istvánt a Klasszis Klub Live-ban

Hosszú idő után végre kedvezőbb adatok jöttek ki a magyar gazdaságról. Az építőipar teljesítménye áprilisban meghaladta a márciusit, míg az eddig is pozitív reálkeresetek fél éves mérséklődés után voltak képesek növekedni.

Más kérdés, hogy így lesz-e ez májusban is, miután az infláció viszont ellentétesen mozgott, kéthavi csökkenés után ismét emelkedett. Annak ellenére, hogy a kormány a januárban-februárban ismét európai uniós negatív rekorder láttán újra beavatkozott a piaci folyamatokba, s március közepétől az élelmiszerekre bevezette az árrésstopot. Ilyen hamar kifulladt volna ez az intézkedés, vagy ez csak átmeneti megtorpanás és júniustól már érezhető lesz a hatása – ahogy azt a kormány hónapról hónapra átszabott prognózisának legfrissebb verziójában kilátásba helyezi? És mi lesz az árrésstop kivezetése után, amelynek idejét ma még senki nem tudja?

Egy másik stop a bankok körében keltett izgalmakat, annyira, hogy annak eltörlése szándékával az Alkotmánybírósághoz is fordultak. Kimutatták ugyanis, nem elég, hogy nekik eddig több mint 400 milliárd forint jövedelemkiesést okozott, a józanul gondolkodó ügyfeleket is hátrányosan érte. Azokat, akik annak idején felelősen gondolkodva befixálták évekre előre a törlesztőrészleteiket, nem is sejtve, hogy a kormány azoknak dob majd mentőövet, akik ezt nem tették. Most Orbán Viktor 300 ezerre teszi azon családok számát, akik veszélybe kerülnének a kamatstop eltörlésével, míg a Magyar Nemzeti Bank maximum 40 ezret tart ilyennek Melyik szám állhat közelebb a valósághoz, és mit kellene tenni a kamatstoppal?

A jelen állás szerint jövő áprilisban sorra kerülő országgyűlési választásokon szoros eredmény várható. Független közvélemény-kutatók biztosra veszik, hogy a Tisza Párt és a Fidesz között dől el majd a verseny. Egyelőre Magyar Péter formációja tűnik befutónak, de a következő tíz hónapban még sok víz lefolyhat a Dunán (is). Vajon egy kormányváltás esetén mik lennének az első száz nap legfontosabb teendői és mennyi idő alatt lehetne új pályára állítani a magyar gazdaságot, végrehajtani azokat az intézkedéseket, amelyekkel a finanszírozás enyhülne – például a most elérhetetetlen uniós forrásokhoz való hozzájutással? S képes lehet e feladatok elvégzéséhez a legnagyobb ellenzéki erő?

