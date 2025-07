Győrffy Dóra: Senki nem szeretne egy akkumulátor-hulladékfeldolgozót a kertje végébe

De természetesen kitértünk arra is, ami alighanem mindenkit foglalkoztat: ha 2026-ban lesz kormányváltás, akkor mi várható a Tisza Párttól, például mi olvasható ki a Magyar Péter által vezetett újellenzék július közepi kongresszusán megfogalmazott programpontokból?

A közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora volt a július 16-ai élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 79. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

