László Csaba: Orbán Viktor Nagy Mártonhoz intézett kéréséről Sztálin jutott eszembe

18:51 Már régen be kellett volna vezetni az eurót

A címben szereplő megjegyzést László Csaba annak kapcsán tette, hogy a miniszterelnök azt kérte a nemzetgazdasági tárca vezetőjétől, hogy küzdjön keményebben. Emellett volt pénzügyminiszterként elmondta véleményét a 2026-os költségvetésről, a GDP-növekedési esélyekről, az euróbevezetésről, a rezsicsökkentésről is, valamint arról, hogyan lehet ilyen gyenge makrogazdasági adatok mellett még viszonylag erős a forint. S természetesen nem mehettünk el szó nélkül napjaink legnagyobb botrányáról, az MNB-alapítványok ügyéről.

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, egyetemi tanár a május 7-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 75. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

