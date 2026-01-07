Védőpajzs vagy kormányváltás kell a gazdaságnak? László Csaba válaszol a kérdésekre a Klasszis Klub Live-ban

A január 14-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Mozgalmas éven vagyunk túl, mind kül-, mind belpolitikai fronton jócskán akadtak történések. Olyanok, amelyekre korábban nem, vagy nem ilyen hevességgel volt példa.

Az orosz-ukrán háború a múlt év elején hivatalba lépett Donald Trump ígérete ellenére sem fejeződött be, így már közel négy éve tart. Miközben Izraelben is folytatódott a véres küzdelem, az Egyesült Államok egy új frontot nyitott Venezuela elnökének elrablásával, az USA-ba szállításával és vád alá helyezésével. Felkészül Grönland? Legalábbis erre lehet következtetni az amerikai elnök szavaiból, aki aktiválná az 1823-ban megalkotott Monroe-doktrínát, miszerint a nyugati félteke az USA különleges érdekszférája, és nem tűr el semmilyen újabb európai gyarmatosítást vagy beavatkozást az amerikai kontinenseken, cserébe az amerikaiak nem avatkoznak be az európai ügyekbe.

Idehaza pedig a rendszerváltás óta nem látott éles, 2024-ben elkezdődött politikai küzdelem fajult el 2025-ben, az idén immár tizenhatodik éve kormányon lévő Fidesz-KDNP páros és a független közvélemény-kutatóknál előnyben lévő fő kihívója, a Tisza Párt között.

Első ránézésre az ellenzék esélyét növelheti, hogy a magyar gazdaság finoman szólva nincs túl jó állapotban. Gyakorlatilag immár harmadik éve stagnál, a 2023-as recessziót ugyan 2024-ben növekedés követte, ám annak 0,6 százalékos mértéke nem tudta ellensúlyozni az egy évvel korábbi zuhanást, ráadásul tavaly még ennél is kevesebbel gyarapodhatott a GDP.

A stagnálást a kormány csak és kizárólag a háborúnak tudja be, bírálói viszont amondók, hogy gazdaságpolitikai hibák, rossz döntések, szerkezeti problémák is közrejátszottak. Ráadásul az adatok is ellentmondani látszanak a kormányzati retorikának, hiszen például a háború által ugyanúgy sújtott más európai uniós országok döntő többségének makrogazdasági mutatói jobbak a mieinknél.

Orbán Viktor új évi nemzetközi sajtótájékoztatón tett kijelentéseiből arra lehet következtetni, hogy amennyiben ismét a Fidesz nyeri meg az áprilisban esedékes hazai parlamenti választásokat, akkor marad minden a régiben. Hiszen az immár közel tizenhat éve egyvégtében miniszterelnök elégedett – ahogy fogalmazott: „Büszke vagyok arra, amit elértünk”. Ami fényében különösen érdekes, hogy ha minden rendben van, akkor miért kért (és nem kapott) pénzügyi védőpajzsot Trumptól?

Az ellenzék (és tegyük hozzá: a nem kormánypárti szakértők és az adatok) szerint azonban mindenképpen szükséges változtatni. Még ha nem is azt az úgynevezett Tisza-programot megvalósítani, amelyet az Index „szivárogtatott ki”, arról ugyanis Magyar Péterék már számtalanszor elmondták, hogy egy mesterséges intelligenciás koholmány.

De akkor mégis mi várható, mit kellene tenni és mit lehet a magyar gazdaságban 2026-ban,v az áprilisi választások után? Egyebek mellett ezt is megkérdezzük László Csabától a Klasszis Klub Live következő adásában. Amelyben azonban szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek.

