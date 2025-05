Lengyel László: Elég kétségbeesett vergődésnek látom mindazt, ami a Fidesznél most történik

Lengyel Lászlóval részletesen átbeszéltük a hazai belpoltikai fejleményeket, reagáltattuk a Harcosok Klubjának aktivizálódására, Magyar Péter gyaloglására. Kitértünk a Fideszen belüli hatalmi viszonyokra, valamint arra is, várható-e, hogy az MNB-alapítványok botránya miatt büntetőjogi felelősségre vonják-e Matolcsy Györgyöt. Vendégünkkel nem mentünk el szó nélkül az „átláthatósági” törvény mellett, azt latolgatva, hogy azt mire hasznáhatja fel a kormányt, hogy 2026 után is hatalmon maradhasson. Gyurcsány Ferenc kurta-furcsa távozása mellett pedig Lengyel László azt is elmondta, szerinte mi várható, ha esetleg a Tisza Pártot nem engedik elindulni az országgyűlési választásokon.

A beszélgetést itt lehet megtekinteni:

Fejezetek:

0:00 Visszaszámláló

5:04 Intro, beköszönés

6:37 A Harcosok Klubjáról

12:27 Magyar Péter gyaloglásáról

16:56 Orbán Viktor és Lázár János viszonya

19:42 Az MNB-alapítvány botrányáról: mi legyen Matolcsy Györggyel?

25:22 Lázár János irigykedve nézi, hogy helyette Magyar Péter vonul az utcán

29:56 Orbán Viktor ugyanúgy elhibázta, ahogy annak idején Horthy Miklós

33:28 Minden jogszabály megvan, hogy a kormány törvényesen alkalmazhasson erőszakot

36:40 Gyurcsány Ferenc kurta-furcsa távozásáról és a DK esélyeiről

45:32 Előrehozott vagy éppen ellenkezőleg: elhalasztott választások?

51:47 Ha nem engedik indulni a Tiszát, akár polgárháború is lehet?

56:41 A költségvetési megszorítások a határon túli beruházásokat is érinti?

59:51 Mennyire függünk Kínától?

1:06:42 Elköszönés

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)