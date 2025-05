Ki profitálhat Gyurcsány Ferenc kurta-furcsa távozásából? Ezt is kérdezzük Lengyel Lászlótól a Klasszis Klub Live-ban

A május 20-án, kedden 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Aki csak egy kicsit is érdeklődik a világ dolgai iránt, azt ezekben a napokban bizonyára a vámháború foglalkoztatja. Csak úgy repkednek a szám

Aligha vitatható, hogy az idei év legmozgalmasabb napja volt május 8-a. Előbb Magyar Péter hozta nyilvánosságra, mit is mondott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter két évvel ezelőtt a kormány háborúhoz való viszonyáról. Majd néhány órával később a Tisza Párt vezérének előzetesen Öszöd 2.0-aként tálalt „leleplezésének” élét paradox módon az vette el, akinek 2006 őszi, zárt körben előadottként hitt megszólalása („Hazudtunk reggel, éjjel és este”) közmondásszerűvé vált. Még ha Gyurcsány Ferenc lemondásának hírét a DK-elnöki pozcióról nem is az érintett, hanem a felesége, Dobrev Klára is kürtölte világgá. Este pedig kiderült, ki lett az új pápa.

Lengyel László május 20-án, kedden 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Klasszis Média

Bár ez utóbbi figyelemelterelő jellege kétségtelenül rövidebb ideig tartott. E jeles nap óta ugyanis inkább azt találgatja mindenki kis hazánkban, mi motiválhatta Gyurcsányt és kinek kedvezhet ez. Miután a DK-vezér személye alkalmas volt Orbán Viktornak és a Fidesznek az ellenzékkel való riogatáshoz, első blikkre az ember azt gondolhatná, hogy Gyurcsány kurta-furcsa távozása alapvetően a kormánypártnak nem jön jól. És a Tisza Pártnak? Amely tagjainak első reakciója joggal az lehetett, tudatos volt-e a bejelentés időzítése, az ugyanis akár a Fidesznek kedvezhetett, néhány órássá téve Magyar hangfelvételének unikalitását.

Természetesen ezt is alaposan körüljárjuk Lengyel Lászlóval a Klasszis Klub Live következő élő adásában. Mivel azonban politológus, jogász végzettségű vendégünk közgazdász is, mely minőségében immár hosszú évek óta a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója, a magyar gazdaság helyzetéről is kikérjük a véleményét. Egyebek mellett arról, miért nem sikerült az a repülőrajt, amit Orbán erre az évre vizionált, az első negyedéves negatív GDP-adat ellenére lehet-e még a 2025-ös esztendő fantasztikus, vagy az áttörés éve, amelyben a kormányfő úgy tűnik, továbbra is hisz, miután nem módosította a céljait.

S mi lesz a világgal? Befejeződhetnek-e a globális gazdaságra is értelemszerűen negatív hatást kifejtő háborúk, miközben az is kérdés, mi történik egy másik fontos fronton, nevezetesen a vámháborúval. Tartogathat-e még meglepetéseket az erre mindig is fogékony Donald Trump?

Ezeket a témákat tervezzük átbeszélni Lengyel Lászlóval a Klasszis Klub Live-ban. Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben május 20-án, kedden 15:30-kor.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: