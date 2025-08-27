Bekeményít a kormány? Ma délután Klasszis Klub Live a Transparency ügyvezetőjével

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Mit hozhat az ősz a magyar belpolitikában?
- Milyen formában tejeszti be újra a Fidesz az átláthatósági – vagy ahogy tartalma alapján a köznyelvben emlegetni szokás: az elidegenítési – törvényjavaslatot?
- Lesz-e személyi felelősségrevonás az MNB-alapítványi botrány miatt?
- Hogyan lehet visszaszorítani a korrupciót Magyarországon?
- Ha győz a jövő évi választásokon a Tisza Párt, mennyire lehet hatékony a Magyar Péter által feállítani tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal?
- Milyen konkrét intézkedések kellenek ahhoz, hogy megnyíljanak az európai uniós pénzcsapok, hozzájuthassunk a most jegelt 20 milliárd euróhoz?
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután dél 4-kor.
