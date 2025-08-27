2p
Makró Klasszis Klub Martin József Péter

Bekeményít a kormány? Ma délután Klasszis Klub Live a Transparency ügyvezetőjével

mfor.hu

Martin József Péter 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Tervezett témáink:

  • Mit hozhat az ősz a magyar belpolitikában?
  • Milyen formában tejeszti be újra a Fidesz az átláthatósági – vagy ahogy tartalma alapján a köznyelvben emlegetni szokás: az elidegenítési – törvényjavaslatot?
  • Lesz-e személyi felelősségrevonás az MNB-alapítványi botrány miatt?
  • Hogyan lehet visszaszorítani a korrupciót Magyarországon?
  • Ha győz a jövő évi választásokon a Tisza Párt, mennyire lehet hatékony a Magyar Péter által feállítani tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal?
  • Milyen konkrét intézkedések kellenek ahhoz, hogy megnyíljanak az európai uniós pénzcsapok, hozzájuthassunk a most jegelt 20 milliárd euróhoz?

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután dél 4-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

