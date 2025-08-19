Hullanak fejek az MNB-alapítványi botrány miatt? Ezt is kérdezzük Martin József Pétertől a Klasszis Klub Live-ban

Az augusztus 27-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Bombaként robbant május közepén a hír, miszerint egy fideszes képviselő, bizonyos Halász János egy törvénytervezetet készített, amely lehetővé tenné a külföldi támogatásban részesülő médiaorgánumok és civil társadalmi szervezetek feketelistára helyezését, pénzügyi korlátozását és esetleges bezárását is. Túlzás nélkül lehetett értékelni ezt a lépést úgy, hogy ez a legsúlyosabb támadás, amely a független magyar újságírást és a sajtószabadságot érte.

Ám alig három héttel később megint valami szokatlan történt: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, a hivatalosan átláthatósági – ám tartalma alapján a hétköznapi szlengben ellehetetlenítésiként emlegetett – törvényre irányuló javaslatot levették a törvényalkotási bizottság napirendjéről, arról nem hoznak döntést a nyár előtt, magyarul, nem szavaz erről az Országgyűlés.

Már akkor érezni lehetett, hogy azért a téma nem kerül le örökre a napirendről, ősszel újra nekifutnak, csak már kidolgozottabb jogi feltételekkel. Ezt az érzetet erősítette Orbán Viktor július végi tusványosi kijelentése, miszerint úgy látja, ha nem fogadnák el az általuk átláthatóságinak nevezett törvényt, akkor elveszítenék a választásokat és gyengének tűnnének.

Most tehát kíváncsian várhatjuk, vajon mi lesz az elidegenítési törvényjavaslat 2.0-ában.

Ez egyelőre ugyanúgy rejtély, mint az, lesz-e személyi felelősségrevonás az MNB-alapítványi botrány miatt. Vagyis amiatt, hogy a 2014-15-ben elindított hat alapítványnak juttatott, a Kúria és az Alkotmánybíróság által egyértelműen közpénznek minősített 260 milliárd forinttal Matolcsy György volt jegybankelnök és csapata nem megfelelően sáfárkodott, sőt a később már több mint 500 milliárdosra hízott alapítványi vagyont érintően az Állami Számvevőszék törvénytelenségeket állapított meg.

E két téma mindenképpen szóba kerül a Klasszis Klub Live következő adásában Martin József Péterrel. Már csak azért is, mert az általa képviselt Transparency International Magyarország – úgyis mint a korrupciómentes közéletért küzdő szervezet – volt az, amely az MNB-alapítványok közpénzből való létrehozásának 2014. augusztus végi nyilvánosságra kerülése után elsőként terelte – először közérdekű adatigénylésekkel, majd perekkel – jogi útra a botrányt, mivel szerette volna kideríteni, mi lett a több száz milliárd forinttal.

