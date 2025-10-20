Mit kellene tenni a nyugdíjakkal? Oszkó Péterrel ezt is átbeszéljük a a Klasszis Klub Live-ban

Az október 27-én, hétfőn 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Már fél év sincs hátra a jelen állás szerint jövő áprilisban tartandó országgyűlési választásokig. Szokás szerint ilyenkor csak úgy repkednek a milliárdok a kormány részéről, nyilvánvalóan a szavazók meggyőzése céljából, és persze jönnek a gazdaságpolitikai gyökeres megváltoztatására szóló ígéretek a fő ellenzéki erőtől – most sincs ez másként.

Cseppet sem meglepő, hogy mindkét oldal az emberek megélhetését meghatározó témákkal kampányol. Mindenekelőtt az adókkal és a nyugdíjakkal.

Egy elejtett megjegyzésre ráugorva a kormánypártok azt hangoztatják, ők nem akarnak adóemelést – noha ezt a Tisza Párt sem szeretné, ahogy azt már többször is tisztázta, mégse került le ez a támadási palettáról. Felkerült viszont oda a nyugdíjkérdés, mondván, a Magyar Péter által irányított alakulat csökkentené az idősek járandóságát – annak ellenére, hogy a Tisza szerint ez sincs köszönőviszonyban a valósággal.

Nincs könnyű helyzetben tehát, aki még bizonytalan, nem döntötte el, kire húzza be az ikszet az urnák magányában.

Különösen, ha azt látja, most a bankok által felszámítottnál jóval olcsóbban tud felvenni hitelt, 3 százalékos kamattal, legyen magánszemély vagy vállalkozó. De vajon lesz is mire elköltenie, illetve – cég lévén – azt úgy beruháznia, hogy abból kitermelje a törlesztőrészleteket, vissza tudja fizetni a kölcsönt? S milyen hatása lesz a kamattámogatásoknak? Nem kell-e tartani attól, hogy hasonló történik, mint a kétezres évek elején? Emlékezzünk csak: akkor a 2002-es kormányváltás után hatalomra került formációnak le kellett fújnia a kedvezményes lakáshitelezést, mivel az elviselhetetlen terheket okozott az állami költségvetésnek – jöttek is a csábítóan olcsóbb devizahitelek... a történet végét ismerjük.

S mi lesz az ismét kialakult kettős kamatrendszer hatása? Vagyis annak, hogy miután a márciustól már Varga Mihály által irányított Magyar Nemzeti Bank (MNB) is fontosabbnak tartja a stabilitást – mindenekelőtt a forintét –, valamint az infláció megfékezését, s elődjéhez hasonlóan nem teljesíti a kormány „kérését” és nem csökkenti a 6,5 százalékos irányadó rátáját, akkor ezt megteszi a kormány a 3 százalékos támogatott hitelekkel.

Ha már Matolcsy György. Jelenleg senki nem tudja, lesz-e következménye az előző jegybankelnök idején keletkezett ügyeknek. A közpénzekkel a gyanú szerint nem megfelelően sáfárkodó MNB-alapítványok esetében, valamint a Szabadság téri székház túlárazott felújítása miatt már túlvagyunk a feljelentéseken, ám hogy lesz-e a végén büntetőjogi felelősségrevonás, azt ma még lehetetlen megmondani. Azt meg pláne, hogy az adófizetők viszontlátnak-e valamennyit az ezen célokra kiadott összegekből.

Lesz tehát bőven mit átbeszélnünk a következő Klasszis Klub Live-ban Oszkó Péter volt pénzügyminiszterrel, üzletemberrel, kockázatitőke-befektetővel, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatójával. De természetesen élő adásunk során olvasóink is kérdezhetnek.

