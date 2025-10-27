Hozzá kellene nyúlni a nyugdíjakhoz a választások után? Ma délután a Klasszis Klub Live-ban Oszkó Péter

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Kéne változtatni a nyugdíjrendszeren, s ha igen, hogyan?
- És a személyi jövedelemadó így jó, ahogy van?
- Jöjjön a vagyonadó?
- Mi legyen az áfával?
- November 30-án lejár az árrésstop meghosszabbított határideje – folyt. köv.?
- Képesek lesznek felpörgetni a gazdaságot az állami kamattámogatott hitelek (Otthon Start, kkv)? Mutatkozik-e alternatíva?
- Egyet lehet érteni a kata 2.0-val?
- Milyen a hazai startupok helyzete, mik a kilátásaik?
- Ismét napirendre kerülhet az euróbevezetés?
- MI: veszély vagy lehetőség?
- Hová fajulhat a Matolcsy-féle MNB-botrány?
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!
