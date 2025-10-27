Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Hozzá kellene nyúlni a nyugdíjakhoz a választások után? Ma délután a Klasszis Klub Live-ban Oszkó Péter

mfor.hu

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

A beszélgetést a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Tervezett témáink:

  • Kéne változtatni a nyugdíjrendszeren, s ha igen, hogyan?
  • És a személyi jövedelemadó így jó, ahogy van?
  • Jöjjön a vagyonadó?
  • Mi legyen az áfával?
  • November 30-án lejár az árrésstop meghosszabbított határideje – folyt. köv.?
  • Képesek lesznek felpörgetni a gazdaságot az állami kamattámogatott hitelek (Otthon Start, kkv)? Mutatkozik-e alternatíva?
  • Egyet lehet érteni a kata 2.0-val?
  • Milyen a hazai startupok helyzete, mik a kilátásaik?
  • Ismét napirendre kerülhet az euróbevezetés?
  • MI: veszély vagy lehetőség?
  • Hová fajulhat a Matolcsy-féle MNB-botrány?

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!

Óriási pofon Oroszországnak: kieshetett az egyik legnagyobb vásárlójuk

Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap egy interjúban.

Berágott Trump a reklám miatt, újabb vámokat kap a nyakába Kanada

10 százalékkal emeli a vámokat az Egyesült Államok elnöke.

Érezhető lassulás: fél éve befagytak a kékgalléros bérek

Éves alapon még jobban mutat a statisztika.

A Dunaferr csak a jéghegy csúcsa: a padlóról állna fel a legendás iparág

Az európai acélgyártás finoman fogalmazva sem a legszebb időszakát éli: Magyarországon már évek óta a Dunaferr csődjével van tele a sajtó, miközben a legnagyobb német nehézipari létesítmények zöme is Kínába vándorolt. Az Európai Unió védelempolitikai erőfeszítései hozhatnak fordulatot, miközben az új éra egyik úttörő vállalkozása egy orosházi öntöde lehet.

Trump és Hszi megegyezhet? Újabb fordulat a vámháborúban

Ígéretesnek ítélik előzetesen a találkozót.

Olyan szám érkezik a héten, ami Orbán Viktornak sem mindegy

Érkeznek a GDP előzetes számai is.

Hét új városba lehet elrepülni Budapestről

Indul a téli menetrend Ferihegyen.

Kiderült, ki vette meg a Belügyminisztérium

Rákosrendező helyett ez is jó.

Az amerikai szankciók akár 700 forintig is repíthetik a magyar benzinárat

Az elmúlt hetekben nyomott olajárat láthattunk, az utóbbi napokban viszont megugrott a tőzsdei jegyzés. Ennek hátterében a friss amerikai szankciók állnak, amelyek orosz olajvállalatokat sújtanak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint emiatt az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indulhatnak.

Itt a várva várt repülőrajt az eurozónában

Októberben közel két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet gazdasága az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató-intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által közösen vezetett beszerzésimenedzser-index alapján.

