A kormány emel adót, de a Tiszát vádolja ezzel? Nézze velünk élőben Petschnig Mária Zita válaszát

A beszélgetés tervezett témái:
- Tényleg meg akar szorítani a Tisza, ha nyer?
- Megszorítás-e a banki adóterhek kormányzati duplázása?
- Folytatódik-e a kormány választási célú osztogatása?
- Miből lesz fedezet a 14. havi nyugdíjra?
- Bejöhetnek a kormány 3 százalékos akciói (Otthon Start, kkv-hitel)?
- Ha béke lesz, tényleg megszűnnek a magyar gazdaság bajai, lesz végre növekedés, lassul az infláció?
- Újabb hitelminősítések előtt: valós veszély, hogy bóvliba vágják Magyarországot?
- Hogyan érinti a magyar gazdaságot a vámháború?
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: