A kormány emel adót, de a Tiszát vádolja ezzel? Nézze velünk élőben Petschnig Mária Zita válaszát

Legutóbb 2008 után történt olyan a magyar gazdasággal, mint ami most várhat ránk

Alig látható, 0,2 százalékos GDP-növekedés jöhet csak össze idén az Erste elemzői szerint. Az elmúlt három év átlagában pedig még lehangolóbb a helyzet. Az infláció ugyan végre érdemben csökkenhet, de ez csak egy csalóka, átmeneti állapot lesz. A választási osztogatások miatt pedig a nemrég 5 százalékra emelt hiánycélt is meghaladhatjuk. Az idei év egyetlen vigasza a forint, ami tartósan erős maradhat.