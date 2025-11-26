1p
A kormány emel adót, de a Tiszát vádolja ezzel? Nézze velünk élőben Petschnig Mária Zita válaszát

A közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

A beszélgetés tervezett témái:

  • Tényleg meg akar szorítani a Tisza, ha nyer? 
  • Megszorítás-e a banki adóterhek kormányzati duplázása?
  • Folytatódik-e a kormány választási célú osztogatása?
  • Miből lesz fedezet a 14. havi nyugdíjra?
  • Bejöhetnek a kormány 3 százalékos akciói (Otthon Start, kkv-hitel)?
  • Ha béke lesz, tényleg megszűnnek a magyar gazdaság bajai, lesz végre növekedés, lassul az infláció?
  • Újabb hitelminősítések előtt: valós veszély, hogy bóvliba vágják Magyarországot?
  • Hogyan érinti a magyar gazdaságot a vámháború?

