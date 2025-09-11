Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Ki volt a meggyőzőbb Kötcsén?
- Már kész a Tisza Párt választási programja vagy még változhat?
- Milyen gazdasági programmal lehet megnyerni a választást?
- Hogyan kellene, lehetne kirántani a magyar gazdaságot a gödörből?
- A „Tisza-adóról”: emelés vagy csökkentés jön?
- Vagyonadó és a magánzsebekbe került milliárdok visszaszerzése
- Milyen nyugdíjrendszer lenne üdvözítő?
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután dél 4-kor.
