Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Tervezett témáink:

Ki volt a meggyőzőbb Kötcsén?

Már kész a Tisza Párt választási programja vagy még változhat?

Milyen gazdasági programmal lehet megnyerni a választást?

Hogyan kellene, lehetne kirántani a magyar gazdaságot a gödörből?

A „Tisza-adóról”: emelés vagy csökkentés jön?

Vagyonadó és a magánzsebekbe került milliárdok visszaszerzése

Milyen nyugdíjrendszer lenne üdvözítő?

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután dél 4-kor.

