Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Makró Klasszis klub beszámoló

Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon

Izsó Márton - Csabai Károly

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense a szeptember 11-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 83. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Beszélgetésünket a kötcsei beszédek értékelésével kezdtük, nem foglalkozva azzal, hogy most ki nyert, Orbán Viktor vagy Magyar Péter, vagy melyikük beszéde volt a meggyőzőbb, inkább a gazdasági témájú bejelentések értékelésére kértük szakértő vendégünket. Aki ennek apropóján részletesen kifejtette, miért van a 2020-as Covid-világjárvány berobbanása óta mélyrepülésben a kormány, miért nem válhatott valóra Orbán idei repülőrajtos víziója. Pogátsa Zoltán szerint a választási osztogatás már kevés az embereknek ahhoz, hogy a a Fideszre ikszeljenek jövő áprilisban, inkább egy olyan fordulatra vágynak, aminek eredményeként a most nemzetközi szinten is alacsony bérük növekedhetne.

Közgazdász beszélgetőpartnerünk ugyanakkor azt is kifejtette, miért nem kell attól tartania Magyar Péternek, hogy célt érhet el a kormányzati riogatás az egyről a háromkulcsos progresszív adóra való áttérésről. Miután ellamentáltunk azon, vajon miért nem épül Magyarországon elég lakás – amelyen a kormányzati csodafegyvernek bevetett Otthon Start Program is kétséges, tud-e változtatni –, Pogátsa Zoltán egy meglepő kijelentést tett: szerinte bárki is szerez többséget 2026 áprilisában, a vesztes nem fog beülni a parlamentbe, így kvázi egy hidegháborús helyzet alakulhat ki Magyarországon.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:04 Beköszönés

1:15 Hoztak-e újdonságokat a kötcsei beszédek?

6:37 A 2020-as Covid utáni mélyrepülés okai

14:27 Tévhit, hogy a Fidesz az osztogatással meg tudja nyerni a választásokat

19:19 Az egy- vagy a többkulcsos adó a népszerűbb?

24:40 Az a probléma, hogy nagyon alacsonyak a bérek

31:35 Miért nem tudunk elég lakást építeni?

38:37 A magyar társadalom alrendszerei el vannak amortizálódva

44:56 Akármelyik párt is nyer, a vesztes nem fog beülni a parlamentbe

48:16 Mit szeretnének a Tisza-szavazók?

53:23 Elkerülhetetlenek a választások utáni megszorítások?

1:01:45 Miért nincsenek az inflációban a lakás/lakhatás költségek?

1:04:06 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Árváltozás jön.

Adópolitikai vitába keveredett a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Párt. Ön mit preferál? Árulja el a véleményét!

Közös megegyezéssel távozik az MFB vezetője.

Átfogó vizsgálatot indít a hatóság.

Itt vannak a részletes adatok.

Éledezik az építőipar?

Madridban és Szingapúrban is változás jön.

Nem a teljesen megszokott felállásban rendezték meg a mai Kormányinfót, ahol két miniszter is megjelent a Karmelita kolostorban. Ha pedig így alakult, kihasználtuk az alkalmat és az európai uniós forrásokkal, valamint a hazai minimálbér-emelési tervekkel kapcsolatban is kérdeztünk – a pontos választ viszont nem a Kormányinfón tudhattuk meg, hanem utólag tudjuk közzétenni.

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

