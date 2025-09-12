Pogátsa Zoltán: Hideg polgárháború lesz a választások után Magyarországon

Beszélgetésünket a kötcsei beszédek értékelésével kezdtük, nem foglalkozva azzal, hogy most ki nyert, Orbán Viktor vagy Magyar Péter, vagy melyikük beszéde volt a meggyőzőbb, inkább a gazdasági témájú bejelentések értékelésére kértük szakértő vendégünket. Aki ennek apropóján részletesen kifejtette, miért van a 2020-as Covid-világjárvány berobbanása óta mélyrepülésben a kormány, miért nem válhatott valóra Orbán idei repülőrajtos víziója. Pogátsa Zoltán szerint a választási osztogatás már kevés az embereknek ahhoz, hogy a a Fideszre ikszeljenek jövő áprilisban, inkább egy olyan fordulatra vágynak, aminek eredményeként a most nemzetközi szinten is alacsony bérük növekedhetne.

Közgazdász beszélgetőpartnerünk ugyanakkor azt is kifejtette, miért nem kell attól tartania Magyar Péternek, hogy célt érhet el a kormányzati riogatás az egyről a háromkulcsos progresszív adóra való áttérésről. Miután ellamentáltunk azon, vajon miért nem épül Magyarországon elég lakás – amelyen a kormányzati csodafegyvernek bevetett Otthon Start Program is kétséges, tud-e változtatni –, Pogátsa Zoltán egy meglepő kijelentést tett: szerinte bárki is szerez többséget 2026 áprilisában, a vesztes nem fog beülni a parlamentbe, így kvázi egy hidegháborús helyzet alakulhat ki Magyarországon.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:04 Beköszönés

1:15 Hoztak-e újdonságokat a kötcsei beszédek?

6:37 A 2020-as Covid utáni mélyrepülés okai

14:27 Tévhit, hogy a Fidesz az osztogatással meg tudja nyerni a választásokat

19:19 Az egy- vagy a többkulcsos adó a népszerűbb?

24:40 Az a probléma, hogy nagyon alacsonyak a bérek

31:35 Miért nem tudunk elég lakást építeni?

38:37 A magyar társadalom alrendszerei el vannak amortizálódva

44:56 Akármelyik párt is nyer, a vesztes nem fog beülni a parlamentbe

48:16 Mit szeretnének a Tisza-szavazók?

53:23 Elkerülhetetlenek a választások utáni megszorítások?

1:01:45 Miért nincsenek az inflációban a lakás/lakhatás költségek?

1:04:06 Elköszönés

