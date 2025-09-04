Milyen gazdasági programmal lehet megnyerni a választást? Pogátsa Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A szeptember 11-én, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

„Nagyon helyes, hogy Magyar Péter 10 milliárd felett vagyonnövekedési adót vezetne be”. Így reagált idén februárban Pogátsa Zoltán a Klasszis Podcastban a Tisza Párt elnökének a néhány nappal korábbi 2024-es évértékelőjén elmondottakra. No meg arra a szándékra, hogy Magyar visszahozná a 2022 őszén gyakorlatilag kinyírt kisvállalkozói adózási formát, a katát. Csakhogy ez utóbbit már nem üdvözölte a közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. De más sem, talán nem véletlen, hogy ez mára már lekerült Magyar palettájáról.

Maradt viszont a vagyonadó terve, ráadásul az az utóbbi fél évben még szigorodott is. Augusztus végi Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt vezére már azt írta, az ötmilliárd forint feletti vagyonokat adóztatnák meg, e sarc minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagyértékű ingóságokat (jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi), ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is.

Pogátsa Zoltán szeptember 11-én, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Klasszis Média/Izsó Márton

Ez bizonyára nagy népszerűségnek örvend az egyes kormánytagok, valamint a NER-hez tartozóknak tekinthetők úgynevezett luxizásán felháborodott választópolgárok körében. Az már nem biztos, hogy Magyar azon ötlete is osztatlan elismerést okoz, miszerint a jelenlegi egykulcsos, összegtől függetlenül minden jövedelemre 15 százalékos adó helyett háromkulcsos progresszív jövedelemadót vezetne be. Kapott is hideget-meleget a Fidesztől, magától Orbán Viktortól a Harcosok Klubjában, brutális adóemelésként aposztrofálva az elképzelést. Bár Magyar ezt hazugságként minősítette, mondván, éppen ellenkezőleg, adót szeretnének csökkenteni, méghozzá kétmillió emberét, amely kieső bevételeket pont a bevezetendő vagyonadó pótolná az állami költségvetésben, kérdés, melyik narratíva ragadt meg jobban a fejekben.

Egybként is érdekes, mi alapján lehet megnyerni a jövő áprilisban esedékes választásokat? Abban mekkora szerepe lehet a gazdasági programoknak. A Fidesz ilyennel már több ciklus óta nem kampányol, mondván, programok helyett beszéljenek a tények. Ez eddig elég volt a kétharmados parlamenti többséghez. Ám egyrészt az előző négy alkalommal nem volt olyan erős ellenfele Orbán Viktoréknak, mint most a Tisza, amely a független közvélemény-kutatóknál még viszonylag biztosan vezet is. Másrészt olyan siralmasak az utóbbi évek gazdasági adatai, hogy az az ember érzése, azokkal nem lehet választást nyerni.

De lehet-e a Tisza Párt egyre jobban formálódó programpontjaival? Az adózási kérdések mellett ezeket is végigvesszük Pogátsa Zoltánnal a Klasszis Klub Live következő adásában.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben szeptember 11-én, csütörtökön 15:30-kor.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: