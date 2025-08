Miből lesz itt gazdasági növekedés? A Klasszis Klub Live-ban Zsiday Viktorral beszélgetünk

Az augusztus 13-án, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Két recessziós év után már szkeptikusan fogadtuk az Orbán-kormány 2025-ös évre szóló GDP-növekedési prognózisát. Amely kicsit sarkítva egyetlen tényezőre alapozódott. Arra, hogy az amerikai elnökválasztást Donald Trump nyerte, abból ugyanis a miniszterelnök azt a következtetést vonta le, hogy ez csak jó lehet Magyarországnak.

Fantasztikus év lesz 2025, az áttörés esztendeje, amelyet repülőrajttal indítunk majd – ilyen szlogeneket puffogtatott el a kormányfő.

Hogy ebből eddig semmi nem lett – pedig már túlvagyunk az év felén –, az csak részben köszönhető annak, hogy Trump nem váltotta be a magyar kormányfői reményeket. Az orosz-ukrán háború még mindig tart, noha az amerikai elnök azt ígérte, a január 20-ai hivatalba lépése után huszonnégy órával eléri a békét. De ha jól is tudjuk, hogy ez a politikai marketingcsapatok által precízen kidolgozott píár-szöveg, akkor is kudarc, hogy most, közel hét hónappal később sem vagyunk közelebb a háború befejezéséhez.

Ehelyett Trump kirobbantott egy másikat, amelyet nem fegyverrel vívnak. A vámháború szinte naponta változó állását, számszerű tételeit nehéz követni, egy dolog azonban biztosnak tűnik: Magyarország ebből aligha profitálhat, a legkedvezőbb esetben is a veszteségminimalizálás jöhet szóba.

Zsiday Viktor augusztus 13-án, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Hold Alapkezelő

Ilyen környezetben a független elemzők, szakértők már igen hamar figyelmeztettek, irreális a 2,5 százalékos kormányzati GDP-prognózis. Ám az Orbán-kabinet csak hetekkel azután módosított, hogy a Magyar Nemzeti Bank is bemondta, 0,8 százaléknál nagyobb gazdasági növekedés aligha lesz az idén. Az ennél csak kevéssel optimistább, 1 százalékos új célszámot a Nemzetgazdasági Minisztérium azzal próbálja elfogadtatni a közvéleménnyel, hogy „amíg tart a háború, ez reális”.

Merthogy a kormánynak most mindennél fontosabb a 2026-os választások megnyerése. Ennek érdekében hoz sorra hangulatjavító intézkedéseket, azokon belül tesz elérhetővé a piacinál jóval olcsóbb, 3 százalékos lakáshiteleket. És még hol van a vége az osztogatásnak?

A magyar és a világgazdaság helyzete és kilátásai mellett terveink szerint azt is körbejárjuk a Klasszis Klub Live következő vendégével, Zsiday Viktorral, a Hold Alapkezelő és a Citadella Befektetési Alap portfóliókezelőjével, hogy ilyen helyzetben mi lehet a megtakarítók, befektetők számára az üdvözítő stratégia.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben augusztus 13-án, szerdán 15:30-kor. >> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: