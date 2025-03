Tényleg áttörés jöhet 2025-ben? Erről is kérdezzük Oszkó Pétert a Klasszis Klub Live-ban

Az április 8-án, kedden 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Sokan gondolnak vissza nosztalgiával arra az az egy évre, amit a Bajnai-kormány töltött az ország élén, 2009-2010 között. S lamentálnak azon, vajon mi történt volna, ha az eleve egy évre „szerződő” csapat a válságkezelésen túl hajlandó lett volna-e megmérettetni magát a 2010-es választásokon?

Bár a választ természetesen sose tudjuk meg, azért kérdéseket feltehetünk a Bajnai-kormány pénzügyminiszterének, Oszkó Péternek. Például arról, milyen hatása lehet annak, hogy januártól már nincs Magyarországnak pénzügyminisztériuma – immár másodszor a rendszerváltás utáni történelemben –, milyen előnyei és hátrányai lehetnek annak, hogy egy szervezetben összpontosul a makrogazdaság irányítása, azon belül most már a költségvetési feladatok?

De vélhetően még ennél is jobban foglalkoztathat mindenkit, hogy két nehéz év után vajon mire számíthatunk az idén? Tényleg jön-e áttörés, ahogy azt Orbán Viktor előrejelezte? Annak ellenére, hogy az első hónapok gazdasági adatai még nem támasztják alá ezt a (kincstári) optimizmust.

Amit a legjobban az tükröz vissza, hogy az immár a pénzügyminiszteri székből érkező Varga Mihály által elnökölt Magyar Nemzeti Bank is rontott a prognózisain: a három hónappal korábbinál alacsonyabb gazdasági növekedést, ellenben magasabb inflációt vár. Utóbbival a kormány is egyetért, így a 3,2 százalékos inflációsterv-szám, amelyre az idei költségvetést alapozták, már 4,5 százalék. Emiatt nyúlt a kormány ismét adminisztratív eszközökhöz, a három és fél évvel ezelőttihez képest azzal a különbséggel, hogy most árstop helyett árrésstop van. Vajon ez sikeresebb lehet? Nemcsak rövid-, hanem hosszútávon.

Fotó: Bánkuti András

Miközben a hazai ipar – azon belül is a jármű- és akkumulátorgyártás – kilátásait beárnyékolják Donald Trump Európára kivetett vámintézkedései. Ami meg azt jelzi, talán mégse minden fronton kedvező Magyarország számára az amerikai elnökváltás.

Ilyen körülmények között kell boldogulniuk a hazai gazdasági szereplőknek. Azon belül is a kis- és közepes vállalkozásoknak, a startupoknak. Akik állami támogatását a rendszerváltás óta minden kormány a zászlajára tűzte. De vajon mennyire érezhető ennek a jótékony hatása? Gátolja-e ez a versenyt, s hogyan hat a versenyképesség kialakulására, nem „altatja el” azt?

S mi a helyzet a forrásbevonási lehetőségekkel? A mostani gazdasági környezetben milyen szempontok alapján érdemes mérlegelnie egy vállalkozásnak, hogy honnan szerezze be a tevékenységéhez és a fejlődéséhez szükséges idegen tőkét?

Ezeket a témákat tervezzük átbeszélni Oszkó Péterrel a Klasszis Klub Live-ban. Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben április 8-án, kedden 15:30-kor.

