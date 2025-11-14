Kőbe vésték a kereskedelmi szektor rémálmát, ezek a termékek lesznek olcsóbbak

A kormány újabb három hónappal meghosszabbította, valamint további árucikkekkel bővítette az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot. Decembertől a szabályozás 14 új termékkörre is kiterjed – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

A kormány csütörtök este kihirdetett rendelete újabb három hónappal,

2026. február 28-ig hosszabbítja meg az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozást.

Az intézkedés eredetileg november végén járt volna le. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tiltakozott a meghosszabbítás ellen, az érveiket itt olvashatják:

A rendelet a termékköröket is módosítja, illetve kibővíti. Ezek a termékkörök kerültek be az árrésstop hatálya alá: