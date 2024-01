Köddé vált a titokzatos orosz-magyar gázcég

Sokáig tartott, de karácsony előtt néhány nappal csak sikerült végre eltüntetni az orosz-magyar gázkereskedelem titokzatos közvetítőjét. A Centrex Hungária Energetikai és Gázipari Zrt. végelszámolása 2022. március 1-én indult, tehát egy héttel azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megindította hadseregét Ukrajna ellen. Az eljárás pedig egészen 2023. december 20-ig tartott, amikor a cégbíróság törölte a céget.

Hogy valamire készülnek az oroszok, azt már abból lehetett sejteni, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), a társaság kérésére már 2021 nyarán váratlanul visszavonta a Centrex gázkereskedelmi engedélyét. Tehát kiszálltak a magyar gázpiacról, pedig nagy mennyiségben kereskedtek a térségben a Gazprom Exporttól származó gázzal. A cég 2021-es 26 milliárd forintos árbevétele ugyan meg sem közelítette a 2019-es 51,7 milliárdot, de a nyeresége így 868 millió forint volt.

Egészen kalandos volt a Centrex tulajdonosi háttere. Az 2019. októberi hír volt, hogy új tulajdonosa van az ausztriai bejegyzésű Centrex Europe Energy & Gas AG cégnek, ennek következtében pedig gazdát cserélt a társaság százszázalékos magyarországi leányvállalata, a Centrex Zrt. is. A Centrex AG korábbi tulajdonosa a Gazprombank, közvetve tehát az orosz állami Gazprom gázipari holding volt, de közvetlen eladójaként a ciprusi GPB Investment Advisory Ltd. neve szerepelt a megállapodásban. Az új tulajdonos pedig a luxembourgi bejegyzésű Cofilux Investments lett. Hogy ők kit képviseltek valójában, azt csak találgatni lehet.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megérti egymást. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Azt a vg.hu foglalta jól össze, hogy a Centrex Zrt. más okból is érdekes: 10 százalékos hányada volt ugyanis a Panrusgáz Zrt.-ben, így ennek arányában részesült annak profitjából is. A Panrusgáz 2020-ban 4,2 milliárd köbméter földgázt adott el 243,1 milliárd forintért, bevételéből 177,7 milliárd származott a bel-, és 70,3 milliárd a külpiacról. Rajta keresztül jutott el a Gazprom gáza a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-hez, így a hazai egyetemes szolgáltatásba is. A Panrusgáz 40 százaléka a Gazprom Exporté, 50 százaléka az MVM Zrt.-é volt, a társaság azonban szintén a jogutód nélküli végelszámolás mellett döntött, és egy éve már nem létezik.

A feleslegesnek ítélt közvetítő gázkereskedő cégek kiiktatása persze nem azt jelenti, hogy ne jönne orosz gáz Magyarországra. Még 2021 szeptemberében az MVM CEEnergy Zrt. és a Gazprom 15 éves szerződést kötött a lakossági gáz szállításáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bábáskodása mellett. Az MVM CEEnergy Zrt. is eleve csak 2021 nyara óta létezik, a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-t ekkor keresztelték át. Jogilag tehát most a magyar állami MVM CEEnergy és az orosz Gazprom áll szerződésben egymással, nincsen közbeiktatva közösen tulajdonolt kereskedőcég. A 2021 őszi új hosszútávú szerződésben alakíthatták át a kereskedő cégek rendszerét, és ezért is szűnhetett meg a Centrex és a Panrusgáz is.

Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés, ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés

- jelentette ki Orbán Viktor 2022. február 1-én Moszkvában.

Az elmúlt hónapokban pedig sorra jelennek meg olyan elemzések, amelyek lényege: ömlik Magyarországra a drága orosz gáz Szerbia felől. Ráadásul tavaly tovább csökkent a Magyarországon felhasznált földgáz és áram mennyisége. Az energiaminisztérium közleménye szerint gázból mintegy 8,5 milliárd köbméter fogyott tavaly, ami 2022-esnél 10,9 százalékkal, az eddigi csúcsot jelentő 2021-es fogyasztásnál 23 százalékkal kevesebb. Tehát az energiaárak részbeni piacosításának nagyon látványosan megvolt a hatása: az emberek és cégek takarékoskodni kezdtek. Összességében az ország fogyasztása visszaesett, míg a behozott gáz mennyisége nem csökkent.

Az orosz-ukrán háború és az uniós szankciók miatt nemcsak a nyugati cégek vonultak ki Oroszországból, hanem az orosz cégek is Európából. Oroszország legnagyobb bankja, a Sberbank már a háború kezdete után néhány nappal bejelentette, hogy elhagyja az európai piacot, mivel ottani leányvállalatai jelentős pénzkiáramlással néznek szembe. Oroszország egyik legnagyobb acélgyártója, a Severstal is hamar bejelentette, hogy leállította minden szállítmányát a kulcspiacot jelentő Európába a fő részvényesükre, Alekszej Mordasovra kivetett nyugati szankciók miatt. Az amerikai szanciók miatt pedig az orosz kémbanknak is nevezett Nemzetközi Beruházási Bank is visszaköltözött Budapestről Moszkvába, az uniós tagországai pedig kiléptek, utoljára Magyarország is.

Kapcsolódó cikk Az orosz kémbank nagy szívességet kért az Orbán-kormánytól Ha az Orbán-kormány látni akarja a milliárdjait, akkor lobbizzon az amerikaiaknál - üzente a Nemzetközi Beruházási Bank.

Azt pedig a hvg.hu írta meg, hogy csak 2023-ban több mint félszáz magyar céget alapítottak oroszok. Ezek zöme üzletviteli tanácsadással foglalkozó mikrovállalkozás, de meglepően sok olyan céget találtunk, amely a fő tevékenysége szerint számítógépes programozást és információtechnológiai tanácsadást végez.