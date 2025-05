Költségvetési csalásokról és magánokirat-hamisításokról hullott le a lepel

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Szintén költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság, miután egy vállalkozás úgy használt fel csaknem 50 millió forintnyi uniós támogatást, hogy kérdéses a teljes projekt megvalósítása. A Hatóság szerint ez esetben is vissza kell követelni a támogatás összegét. Az Integritás Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytatott le a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Programban (VEKOP) támogatott VEKOP-2.1.7-15-2016-00435 számú projekt vonatkozásában. A projekt 49 971 000 forint összegű európai uniós támogatásban részesült.

