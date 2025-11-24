1p

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

mfor.hu

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság szigorítaná a külföldi, elsősorban a kínai befektetések feltételeit a Financial Times cikke szerint. A cél az lenne, hogy a beruházások ne csupán az uniós piacra történő vámmentes bejutást szolgálják Kína számára, hanem valóban helyi munkahelyeket teremtsenek és technológiai tudásátadással járjanak. 

Brüsszel az új szabályokkal kötelezné a befektetőt a helyi munkaerő alkalmazására, és bizonyos ágazatokban, például az akkuiparban a technológiai transzferre is, hogy ne összeszerelő üzemek épüljenek, hanem a teljes európai értéklánchoz járuljanak hozzá a beruházások.

A javaslat nagy hatással lehet a Magyarországon jelen lévő, illetve további befektetéseket tervező kínai cégekre is, hiszen az így létrejött munkahelyek jó részét külföldi vendégmunkásokkal töltötték, töltik fel. 

A terv szerint amennyiben e feltételeknek nem tennének eleget, az ilyen üzemekben előállított termékek után is vámot kellene fizetni az uniós piacon.

(via Portfolio)

