Komoly bajok vannak a Budapest-Belgrád vasúttal

Így pedig nagyon is kérdéses az egész beruházás megtérülése. További részletek a Szabad Európa cikkében .

Az eredeti tervek azzal számoltak, hogy számos kínai nagyvállalat települ majd a vonal mellé, de erre egyelőre nem került sor. Sőt, egy teherszállításra alkalmas, Budapest közelében épülő repülőtér megépítése is felmerült a lehetőségek között – erről sem hallottunk semmit.

Magyar szempontból is érdekes a bangkoki felhőkarcoló kivitelezőjének háttere.

Kapcsolódó cikk A Budapest-Belgrád vasútvonalat kivitelező cég testvérvállalata építette a leomlott bangkoki toronyházat Magyar szempontból is érdekes a bangkoki felhőkarcoló kivitelezőjének háttere.

minősítették egy 800 milliárd forintos nagyságrendű beruházásnál" – írja a lap, kitérvve arra is, hogy sem a teher-, sem a személyforgalom várhatóan nem lesz túl nagy a vonalon.

"Vonatbefolyásoló rendszer nélkül pedig, hiába adják át akár idén, akár jövőre, a Belgrád-Budapest magyar szakasza nagyon fapados lesz a szerbiaihoz képest. Ott akár 200 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek a kínai szerelvények, amik, ha átlépik a magyar határt, még 160-al sem tudnak majd haladni. Ráadásul a biztosító berendezés hiánya azt is jelenti, hogy két állomás között a pályaszakaszon mindössze egy szerelvény tartózkodhat majd. Mindezt forrásaink

Orbán Viktor, Magyar Péter és Zelenszkij is megmozgatta a kommentelőket: három poszt, rengeteg vélemény a héten.

Kapcsolódó cikk „Vigyázz Orbán, mert Budapesten is Belgrád lesz!” – így látták a hét eseményeit kommentelőink Orbán Viktor, Magyar Péter és Zelenszkij is megmozgatta a kommentelőket: három poszt, rengeteg vélemény a héten.

A Szabad Európa szerint eredetileeg március 31-én kellett volna a magyar szakaszt is átadni (a szerb már készen van), jelenleg azonban már csak november 30-ára tervezik a műszaki átadást, így a forgalomnak év végén vagy 2026 elején adhatják át a magyar szakaszt – a választások előtt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!