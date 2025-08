Komoly hatása lesz a magyar árakra – autósok, erre készülhetnek!

A héten ugyan csak kisebb áremelkedést láttunk a hazai üzemanyagpiacon, ám a folyamatok alapján sokkal nagyobb az esélye a további drágulásnak, mint egy érezhető áresésnek. A hazai benzinkutakon több tényező is éreztette a hatását, hiszen a dollár nagyot erősödött, ezzel párhuzamosan hét közben az olaj ára is emelkedett. Ezek pedig együttesen az üzemanyagárakra is hatottak. Nagy kérdés lesz persze, hogy az amerikai elnök a különböző fenyegetéseit mennyire gondolja komolyan és melyiket váltja be, de a következő időszakban a magyarországi árakra ez érdemi hatással lesz.

A benzin árváltozását megnézve azt láthatjuk, hogy az uniós országok többségében a hazaihoz hasonló folyamatok voltak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem volt nagyobb változás. A friss rangsorban a magyar árak pozíciója sem változott: ezúttal is 10 olyan országot találunk, ahol az átlagárak alacsonyabbak a magyarországinál.

Ahogy az uniós rangsorban, úgy a régiós összehasonlításban sem változott a magyar pozíció. Ezen a héten is öt olyan ország volt, ahol olcsóbb és csupán három, ahol drágább volt a benzin, mint Magyarországon.

A gázolaj esetén ismét romlott az összkép, pedig uniós összehasonlításban eleve drágábbnak számít ez az üzemanyagtípus, mint a benzin. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezúttal 13 olyan ország volt, ahol olcsóbban lehet tankolni, egy héttel korábban viszont még csak 11 olyan országot találhattunk, ahol az átlagár alacsonyabb volt, mint a magyarországi.

A fentiek következtében a régióban is az egyik legmagasabb lett a hazai ár. Az átlagárakat tekintve ennél drágábban gázolajat csak Ausztriában tankolhatunk.

Vigyázó szemetek Trumpra vessétek

Az amerikai elnök az elmúlt napokban ismét viszonylag aktív volt, emiatt pedig az olajár is érdemi mozgást produkált. Az olajipari elemzők szerint az utóbbi hetekben a kereskedelmi megállapodások lezárása volt az olajárak emelkedésének fő mozgatórugója az elmúlt napokban. A befektetők abban is bíznak, hogy a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásokban is további előrelépések lesznek, mindez pedig élénkítheti a globális gazdasági növekedést, ami végeredményben az olaj iránti keresletet is növeli.

Némileg paradox módon az Indiára a héten kivetett büntetővám is az olaj árának emelkedését eredményezte. A világ második legnagyobb olajimportőrének számító ország ugyanis az utóbbi években az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett. Miután a legnagyobb indiai finomítók vezetői azt jelezték, hogy nyitottak az orosz import kiváltására. Ez ugyanis azt jelenti, hogy – vevők híján – az orosz olaj egy része kieshet a piacról, így a többi kitermelő magasabb áron tudja értékesíteni az energiahordozót.

Meddig tart az emelkedés?

A másik oldalon viszont az augusztus 1-én lejáró határidő miatt láthattunk pénteken változásokat. Néhány ország ugyan újabb haladékot kapott, mások, így például Kanada ellenben a korábbinál jóval nagyobb tarifával szembesülhetett. Ezekben a lépésekben az elemzők a vámháború kiújulásának jeleit látják, ez pedig veszélyezteti a globális kereskedelmet, így a növekedést is. Gyengébb konjunktúra esetén pedig az olaj felhasználása is alacsonyabb lehet. Emiatt a hétvége előtt gyengülő tőzsdei jegyzést láthattunk. Az Európában irányadó Brent heti szinten így is némi emelkedést mutat, ám a hét első felében elért növekedésből sokat visszaadott az ár.

De nem csak az olaj ára emelkedett, hanem ahogy cikkünk elején említettük a dollár is erősödött. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az amerikai jegybank, a Fed szerdai kamatdöntő ülése után az intézmény elnöke továbbra is azt az álláspontot képviselte, hogy a gazdasági folyamatok nem indokolnak még kamatvágást. Így az utóbbi hónapokban sokat gyengülő dollár a héten látványosan visszakapaszkodott. Miután a nyersolajat és az olajtermékeket is jellemzően dollárban számolják el, ez a magyar autósok számára drágulást jelent.

A jövő hétre az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az olaj árának drágulása valóban megáll, és 71 dollár körül stabilizálódik a jegyzés, ekkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint komoly áremelkedésre nem kell számítani a jövő héten. Ha ez a szcenárió érvényesül, akkor csak néhány forintos változás lesz a jövő héten. Természetesen, abban az esetben, ha a dollár folytatja az erősödését és az olaj ára is emelkedik, úgy ezt a hazai kutaknál is megérezzük majd, és ekkor további áremelkedést fogunk látni.

