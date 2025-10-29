Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

A külkereskedelmi aktívum szeptemberben 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ugyanakkor a többlet, ha kevéssel, 32 millió euróval is, de nagyobb az augusztusinál.

Csalóka, hogy míg a 2025-ös év nyolcadik hónapjában mind a kivitel, mind a behozatal volumene elmaradt az előző év azonos időszakáétól (4,4, illetve 4,1 százalékkal), addig szeptemberben a kivitel volumene 0,5, a behozatalé 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

Az exportnak a valós helyzetet jobban tükröző mutatója, vagyis a szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene ugyanis 2,4 százalékkal maradt el a 2025. augusztusitól,v míg az import ugyan ebben az összevetésben is a pozitív tartományban végzett, de csak 3,8 százalékkal.

A KSH közléséből azt is megtudhattuk, hogy 2025 szeptemberében: a kivitel értéke 13,1 milliárd euró (5142 milliárd forint), a behozatalé 12,5 milliárd euró (4911 milliárd forint) volt.

2025. szeptemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 4,9 százalékkal, az importé 7,8 százalékkal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,8 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,5 százalékkal emelkedett, a behozatalban 1,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,8 százalékkal, a dollárral szemben 6,1 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1,0 százalékkal csökkent, importvolumene 17 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 0,6 százalékponttal fogta vissza a teljes export, a behozatalban 7,6 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,6 százalékkal csökkent, importvolumene 1,9 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,3 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 89 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál, az importjuké viszont gyakorlatilag stagnált. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 2,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumennövekedéséhez, importoldalon nem befolyásolta azt érdemben.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,6 százalékkal nőtt, a behozatalé alapvetően nem változott. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,1 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését, importban azonban nem járult hozzá érdemben a volumenváltozáshoz.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene minimálisan, 0,1 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 4,5 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 275 millió euróval romlott a 2024. szeptemberi egyenleghez képest, 908 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,5 százalékkal, a behozatalé 16 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 22 millió euróval romlott, 319 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–szeptemberben:

A kivitel értéke 110,4 milliárd euró (44 336 milliárd forint), a behozatalé 102,6 milliárd euró (41 207 milliárd forint) volt.

2025. január–szeptemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

A kivitel volumene gyakorlatilag stagnált, a behozatalé 2,1 százalékkal nőtt.

A termék-külkereskedelmi mérleg 701 millió euróval javult, a többlet 7,8 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,2 százalékkal, a behozatalban 1,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cserearány 2,7 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 2,6 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva az árfolyam nem változott az előző év azonos időszakihoz képest.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.