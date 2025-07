Komoly változás történt a használtautó-piacon

A DataHouse péntek reggel közzétett előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 466 300 személygépkocsi cserélt gazdát az első félévben. Ez az érték 2,5 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév volumenét, amely az eddigi rekordot jelentette. A JóAutók.hu várakozása szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának tavaly elért közel 907 ezres csúcsa is.

A soha nem látott piaci aktivitás mögött több tényező együttes hatása húzódik. Egyrészt folyamatosan növekszik a belföldi személyautó-állomány. Tavaly év végén ez az érték már közelítette a 4,3 milliós határt, ami 13 százalékkal magasabb az öt évvel korábbi szintnél. Több autóból szokványos piaci körülmények között is több jármű cserél gazdát.

„A piaci aktivitást növelő további tényező, hogy a lakosság egy része ebben az időszakban folytatta az előző években elmaradt autóbeszerzéseinek pótlását. Ezt a vásárlók jelentős részben a hazai használtautó-piacon hajtották végre – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ezzel párhuzamosan az első félévben növekedett a forgalomba helyezett új autók, illetve a külföldről behozott használtautók száma is (az előbbi 4, míg az utóbbi 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet). Az ily módon lecserélt autók is zömmel a hazai használtautó-piacon jelentek meg pótlólagos kínálatként, ami szintén élénkítette a piacot.”

A Ford előzi a Suzukit

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az idei első félévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (49 százalék). Az első helyen továbbra is az Opel áll: ebből a márkából több mint 48 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,4 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen 10,2 százalékos részarányával mára jelentősen megközelítette a listavezetőt, már csupán alig több mint ezer személyautóval marad el mögötte. A harmadik helyen idén komoly változás történt: a Ford immár beérte a Suzukit, és néhány tucatnyi autóval elé is került – mindkét márka 8-8 százalékot tudhat magáénak a féléves forgalomból. A BMW az ötödik 6,4 százalékos részesedéssel, a hatodik helyen pedig jelenleg a Toyota áll 5,6 százalékos részaránnyal.

Miközben a használtautó-piacon 2025 első félévében gazdát cserélő 466 800 személyautó mennyisége 2,5 százalékkal volt magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 454 700-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 61 700 darab volt, ami 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 53 800-as értéket.