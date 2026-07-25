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Makró Fidesz Üzemanyagok

Kongatja a vészharangot a Fidesz: veszélyben van a hazai üzemanyagellátás

mfor.hu

A Fidesz-frakció szerint már nemcsak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, de az ellátás biztonsága is veszélybe került – közölte a képviselőcsoport szombaton.

A közleményben azt írták, hogy egyes töltőállomás-hálózatoknál gázolajhiányról számoltak be, máshol pedig korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét. A frakció szerint ez komoly figyelmeztetés, miközben az üzemanyagárak folyamatosan emelkednek.

Kiemelték: Magyar Péter a választási kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyagárakat. A Fidesz-frakció álláspontja szerint „azóta folyamatos a drágulás, amit a családok, a gazdák és a vállalkozások fizetnek meg”.

„Felháborító, hogy míg a magyar családok egyre drágábban kell tankoljanak, addig Magyar Péter milliárdos minisztere százmilliókat keres az energiapiac jelenlegi bizonytalan helyzetén” – írták. A képviselőcsoport felszólította Kapitány Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi Shell-részvénnyel rendelkezik, és adja el azokat.

A Fidesz-frakció azt követeli a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzemanyag-ellátás biztonságának garantálására, valamint az árak emelkedésének megfékezésére.

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