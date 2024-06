Méregdrágán vásárolt a kormány?

Újabb megszorító csomag a láthatáron, léphetnek Matolcsy Györgyék is

Az MNB akár csökkentheti is a kamatvágás mértékét, ha veszélyesnek érzi a gyorsuló inflációt. A kormány újabb megszorításokra készül, nagy spórolás indulhat be az óriási hiány miatt. Közben sem a megbénult önkormányzatok, sem a cégek nem sietik el a beruházásokat. Erről is beszélt Mester Nándor felelős szerkesztő a Trend FM Reggeli monitor című adásában, aminek a második részében a már nem dráguló termőföldekről és gyümölcsösökről volt szó.