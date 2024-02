A Kopaszi-gátat is elnyelte a Hernádi-Garancsi duó alapítványozási láza

Szinte versenyt futnak egymással a leggazdagabb magyarok, hogy ki tud minél rövidebb idő alatt minél nagyobb vagyont elhelyezni egy vagyonkezelő alapítványban. Esélyes a végső győzelemre is, de a dobogón biztosan ott lehet majd Hernádi Zsolt Mol-vezér és Garancsi István feketeöves NER-vállalkozó közösen gründolt Continuum Vagyonkezelő Alapítványa. Január 16-a óta ugyanis a Continuum az egyik legnagyobb végső tulajdonosa a Kopaszi Gát Zrt.-nek is.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a Kopaszi-gátnál több ezer lakás épült az elmúlt 4-5 évben és további 3-5 ezer kerül a piacra a következő 2-3 évben. Ez talán a legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztés, ahol a Mol is tornyot épített. Arról pedig a Telex számolt be legutóbb, hogy a BudaParton épülő irodaházak megrendelője a Kopaszi Gát Zrt., az ingatlanfejlesztő (tehát az építkezés fővállalkozója) a Property Market Kft., utóbbi a Market-csoport részeként Garancsi István és Scheer Sándor tulajdonában van. A Kopaszi Gát Zrt.-nek négy tulajdonosa van, ezek:

4Z Investments Zrt. (tulajdonos: Hernádi Zsolt);

Sinus Investment Zrt. (tulajdonos: Garancsi István);

Market Asset Management Zrt. (a Market-csoport része); és a

Dam Invest Kft., amely a Főnix Vagyonkezelő tulajdona

Nos, most az történt, hogy a 4Z Investments Zrt.-nek és a Sinus Investment Zrt.-nek a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány lett a közös tulajdonosa január 16-tól.

Az alapítvány kuratóriumának Hernádi Zsolt mellett Garancsi István és Bacsa György a tagja. Legutóbbi beszámolója szerint a Sinus volt a nagyobb: a saját tőkéje 10,1 milliárd forint volt, míg a 4Z csak 2,2 milliárd forint saját tőkét birtokolt 2022-ben. Míg maga a Kopaszi Gát Zrt. 26,8 milliárd forint saját tőkét tudott felmutatni a legutóbbi beszámolójában.

A Telex cikke szerint pedig a MÁV-csoport, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Választási Iroda és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is a BudaParton bérelhet majd irodát. Az, hogy az állami cégek és szervek előre bejelentkeztek az irodákra, hatalmas segítség a Kopaszi Gát Zrt.-nek, hiszen így úgy építkezhetnek, hogy biztosan tudják: lesz bérlő az irodaházaikban.

Ezzel Hernádi Zsoltnak szinte már a teljes cégbirodalma bekerült az alapítványba. Lapunk írta meg, hogy nyilvános adatbázisok szerint a Gete Völgye Zrt.-nek és a VÁLL-EGON Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.-nek már nem a Mol-vezér a tulajdonosa, hanem a Continuum, amelybe már legalább 4 milliárd forint értégben Mol-részvények is landoltak. A 4Z-én keresztül az SI 13 Aero Zrt. is az alapítványi láncolat része lett: ez a Hernádi-cég arról híres, hogy előbb Szalay-Bobrovniczky Kristóft honvédelmi minisztertől megvett egy csehországi repülőgépgyártó céget, majd azt később továbbadta az államnak.

A kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy a leggazdagabb magyarok közül mostanában feltűen sokan döntenek úgy, hogy a céges érdekeltségeik végső tulajdonosának egy vagyonkezelő alapítványt tesznek meg. Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi Kormányinfón például azt találta mondani, hogy azért teremtettek ilyen lehetőséget, mert jó, ha ezek a vagyonok Magyarországon maradnak és nem mennek külföldre. Ellenben szerinte a vagyonkezelő alapítványokat nem az adóelkerülés miatt szerették meg a NER vállalkozói. Az adószakértők szerint viszont a magánalapítványokhoz számos adózási előny kapcsolódik, amelyek miatt megérheti a hosszú távú vagyontervezés ezen formáit választani.