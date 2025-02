Korábbi miniszter válthatja Pleschinger Gyulát a Monetáris Tanácsban

Mager Andrea sem vállalt céldátumot az euró bevezetésére. Emlékeztetett, 2001-ben már csak azinflációs célt nem sikerült teljesíteni a maastrichti feltételrendszerből, később pedig romlott a helyzet. Ő is úgy vélekedett, az euró bevezetésének feltételeit kell megteremteni, csak ezt követően lehet szó a közös deviza bevezetéséről. Az árfolyamcélról azt mondta, az inflációs cél teljesítéséhez a pénz- és tőkepiaci stabilitást biztosítani kell.

Csath Magdolna az árfolyamról úgy vélekedett, eszközei vannak annak befolyásolására, ez pedig a versenyképességünkre is hatással van. Úgy vélte, le kell számolni azzal a tévhittel, hogy az ország gazdaságát a külföldi tőke menti majd meg. A gyenge forint pedig ennek a külföldi tőkének kedvez. Az euróbevezetés időpontjára nem akart újabb időpontot mondani, hanem úgy vélte, a feltételeket kell hozzá megteremteni.

Korábbi PSZÁF-es múltjára utalva azt mondta, a makroprudenciális működésre külön figyelmet kellene fordítani. A klímaváltozás hosszú távú gazdasági hatásainak elemzését is szeretné jobban kiemelni – mondta Varga. Varga megjegyezte, a digitális pénz kérdésével is egyre inkább foglalkoznia kell a jegybanknak.

Varga Csaba is az infláció letörését nevezte meg a legfontosabb feladatnak, mellyel kapcsolatban azt mondta, az MNB Inflációs jelentéseiben az előrejelzési és tényadatok nincsenek összhangban, így sérül a kiszámíthatóság és a megbízhatóság.

Mager szerint a GDP-növekedés szélesebb bázison indulhat el, megindult a fogyasztás, a lakossági hitelezés nőtt, az építőiparban is fordulat várható, ezért lát rá esélyt arra, hogy teljesüljenek a kormány növekedési céljai.

Az árfolyamcélról azt mondta, fontosabb az inflációs cél. A pénzpiacok stabilitására figyelni kell, az árfolyamnövekedés azonban kétszer gyorsabban gyűrűzik be a fogyasztói árakba, mint eddig, ezért ügyelni kell az árfolyamra is.

Az euró bevezetésével kapcsolatban azt mondta, a maastrichti kritériumok mellett a „józan ész” is ott van, akkor van értelme, ha értettek vagyunk, jó az időzítés, és tekintettel vagyunk a gazdaság fejlettségünkre és a versenyképességünk is megfelelő.

A kamatpolitikával kapcsolatban Mager Andrea úgy vélekedett, az ma, az újra megjelenő inflációs korban szélesebb feladatot tölt be, mint korábban, amikor csupán a növekedést kellett szabályozni vele, ma már az infláció elleni küzdelem eszköze is.

Összességében saját magáról úgy vélekedett, reálgazdasággal foglalkozó közgazdászként ő maga nem csak a tűz oltásában, hanem a tűz kialakulásának megelőzőzésében is tudná segíteni a Monetáris Tanács munkáját.

A három jelöltet a bizottság ABC-sorrendben hallgatja meg. Csath Magdolna arra emlékeztetett, két éve már beszélt a bizottság előtt, akkor a termelékenységben levő lemaradásunkra hívta fel a figyelmet. Most az inflációra ható tényezőket, így a várható amerikai vámpolitikára, a költségvetési politikára hívta fel a figyelmet.

