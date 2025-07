A kormány behálózná a vidéket

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A korszerű és mindenki számára hozzáférhető infrastruktúra a digitális társadalom, gazdaság és közigazgatás további fejlődésének alapfeltétele. A felhívás minden lakott területen hozzájárul az 5G hálózatok elterjedéséhez is -olvasható a tájékoztatásban.

A Gigabit Magyarország Program jóvoltából Budapesten kívül az ország bármely részében, összesen akár 174 járásban létesülhet nagy sebességű internetkapcsolat 300 ezer vidéki család, vállalkozás és intézmény számára – jelentette be Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára a tárca keddi közlése szerint.

