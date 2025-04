Kormányrendeletek simították az utat Matolcsy Györgyék építkezései előtt

Az ÁSZ jelentése szerint mások is érintettek a jegybanki beruházásoknál és beszerzéseknél.

Arról pedig a 24.hu számolt be 2022-ben, hogy a kormány egy rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé tette a Szentháromság téri egykori Diplomataház, majd Burg Hotel helyén emelendő konferenciaközpont ügyét. A Budavári Önkormányzat főépítésze szerint ez a lépés a kormány szempontjából azért lehetett praktikus, mert ilyen minősítéssel építkezés közben és után figyelmen kívül lehet hagyni mindazon általános-, illetve helyi előírásokat, paramétereket, szabályokat, amelyeknek a leendő épület egyébként sem tudna megfelelni.

Orbán Viktor miniszterelnök többször is úgy fogalmazott a napokban, hogy mivel a jegybank a kormánytól független, ezért nem tudja, hogy mi történt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vagyonával. Az elmúlt évek Magyar Közlönyeit átnézve viszont az látszik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kormányrendeletek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították a jegybank és alapítványának két beruházását, ez a jogszabályi környezet pedig hozzájárulhatott a pazarlás gyanúját keltő pénzfelhasználáshoz.

A jegybank Szabadság téri székházának felújítását is nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítették.

