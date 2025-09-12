Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Kiskereskedelem Környezetvédelem Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Körmére néz a hatóság a visszaváltási díjjal trükközőknek

mfor.hu

Átfogó vizsgálatot indít a hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos témavizsgálatot indított a hagyományos és az elektronikus kereskedelemben tapasztalható fogyasztóvédelmi gyakorlatok fenntarthatósági szempontú ellenőrzésére – olvasható a hatóság lapunknak küldött közleményében. Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatandó vizsgálat elsődleges célja egyrészt a visszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöld állítások valósak, pontosak és igazolhatóak-e.

A visszaváltási díj bevezetésének célja, hogy ösztönözze a fogyasztókat az italcsomagolások – így például a műanyagpalackok, dobozok és üvegek – visszajuttatására, elősegítve ezzel azok újrahasznosítását és a hulladék mennyiségének csökkentését. Mindez hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához, mérsékli a környezetterhelést, valamint támogatja a fenntartható és tudatos fogyasztói magatartás kialakulását.

A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

A vizsgálat másik fókuszterülete a zöld állítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. Ezek célja, hogy támogassák a fogyasztókat a fenntarthatóbb döntések meghozatalában és előmozdítsák a környezettudatos gazdaság fejlődését. Ugyanakkor, ha az állítások megalapozatlanok vagy félrevezetők, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, mivel torzítják a fogyasztói döntéseket és aláássák a valóban fenntartható termékekbe vetett bizalmat.

A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket („Fenntartható”, „Környezetbarát”, „Újrahasznosítható”), valamint a védjegyeket és logókat – például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke – fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is. A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt.

A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Búcsúzik Nagy Márton, fontos poszton jön váltás

Elbúcsúzik Nagy Márton egy fontos emberétől

Közös megegyezéssel távozik az MFB vezetője.

Továbbra is bajban a magyar ipar

Továbbra is bajban a magyar ipar

Itt vannak a részletes adatok.

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek

Éledezik az építőipar?

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Folytatja a sorcserét Szijjártó Péter, újabb nagykövetek repülnek

Madridban és Szingapúrban is változás jön.

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Gulyás Gergelytől kaptunk telefont a Kormányinfó után

Nem a teljesen megszokott felállásban rendezték meg a mai Kormányinfót, ahol két miniszter is megjelent a Karmelita kolostorban. Ha pedig így alakult, kihasználtuk az alkalmat és az európai uniós forrásokkal, valamint a hazai minimálbér-emelési tervekkel kapcsolatban is kérdeztünk – a pontos választ viszont nem a Kormányinfón tudhattuk meg, hanem utólag tudjuk közzétenni.

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

Nem volt ellenszavazat az MNB Monetáris Tanácsában az alapkamatról

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

Újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

Elemzők: újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168