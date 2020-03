Koronavírus: az EU is bezárja kapuit a külvilág előtt

Koronavírus: hol van beutazási tilalom?

A koronavírus-járvány terjedése miatt sorra jelentik be az egyes országok a korlátozásokat, beutazási tilalmakat. Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt bejelentette: Magyarország is lezárja a határait, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba. Mely országoknál van most határzár? Mi vonatkozik a magyar állampolgárokra?