Koronavírus: ha nem lesz második hullám, olcsón megúszhatja a magyar gazdaság

Ebben az esetben a gazdaság idén 6 százalékkal csökkenhet, és jövőre is csupán 3,3 százalékkal nőhet a gazdaság. A gazdaság így csak 2022-ben érheti el a válság előtti szintet. A munkanélküliségi ráta csúcspontja pedig elérheti a 11 százalékot.

A kilábalást támogatják a soha nem látott fiskális és monetáris ösztönzések mind nemzetközi, mind a hazai gazdaságban. Jövőre érdemi növekedés várható, bázishatások miatt a második negyedévben a növekedés akár megközelítheti a 12 százalékot is, míg a jövő év egészében 6,3 százalékos növekedésre számítunk. Kedvező esetben a válság előtti szintet a jövő év második negyedévében érhetjük el.

A negyedév során azonban már stabilizálódásra, egyes területeken némi növekedésre számít a Takarékbank, amit igazolnak az autó-és gumigyárak nagyon alacsony szintű újraindulása, valamint a korlátozások nagyon fokozatos és óvatos tervezett enyhítése is. Így összesen két negyedév alatt mintegy 10,5 százalékkal csökken a GDP. A harmadik negyedévtől a termelés újraindulása miatt már felpattanásra számítanak, ami azonban több negyedéven keresztül húzódik.

A Takarékbank elemzői három forgatókönyvet vázoltak, amelyek közül remélhetőleg a legszerencsésebb fog megvalósulni, amely szerint belátható időn belül normalizálódik a helyzet. Mindhárom esetben ugyanakkor feltételezik, hogy az év végére kezelhető lesz a járvány, a jövő évben pedig elérhető lesz az oltóanyag is, így jövőre már nem számolunk a járvány negatív hatásaival.

Megjegyzik azt is, hogy a hazai korlátozó intézkedések jóval enyhébbek voltak, nem kellett leállniuk számos ágazatnak. Az erős évkezdet után viszont márciusban már jöttek a gondok, majd a második negyedévben Suppan Gergely, vezető elemző szerint már elkerülhetetlen a meredek visszaesés.

Azt is kiemelik, hogy lendületesen indult az év, a hazai korlátozó intézkedések és leállások március közepétől kezdődtek, így az első negyedév csupán egyhatodát érintik, ennek következtében az első negyedévben még 2 százalék felett maradhatott a GDP növekedése.

Összességében úgy látják, a hazai gazdaság visszaesése mérsékeltebb lehet, mint számos már európai államé, aminek hátterében több tényezőt azonosítottak. Így a gazdaságot erőteljes fellendülés közben érte el a járvány, mely révén jóval magasabb növekedési szintről indul a visszaesés azon országokhoz képest, amelyek már tavaly is a stagnálás közelében voltak. A hazai GDP tavalyi növekedése elérte a 4,9 százalékot, így az áthúzódó hatások is jóval kedvezőbbek.

Ez alapján azt gondolhatjuk, hogy a járvány tetőzését követően viszonylag gyorsan rendeződik majd a helyzet. Árnyalja ugyanakkor a képet, hogy akár Európában, akár az Egyesült Államokban közel sem jártak el a korlátozások során olyan drákói módon, mint ahogy azt Peking tette. De az is óvatosságra inthet, hogy Szingapúrban, amelyet a járvány kezelése kapcsán "bezzegországként" emlegettek, ismét megugrott a fertőzöttek száma.

Mit valószínűsítenek a nemzetközi tapasztalatok A Takarékbank elemzői nem említik a nemzetközi tapasztalatokat, de érdemes ezekre néhány szóban kitérni. Az ázsiai országok analógiája alapján lehet látni, hogy miként alakulhat a jövő. A járvány kiindulópontjában, Kínában drasztikus intézkedésekkel sikerült megállítani a járványt, és ott szinte teljesen normalizálódott a helyzet. Egyes biztonsági korlátozások fenntartásával újraindult a termelés és a szolgáltató szektor is a "békeidőben" megszokott módon üzemel.

Az elmúlt években és az év elején is remekül teljesített ugyanis hazánk, így kifejezetten erős kiindulóhelyzetből kell a válság hatásaival megküzdeni.

A magyar gazdaságot is súlyosan érinti a koronavírus miatti általános leállás, öröm az ürömben, hogy rég nem látott stabilitás mellett érkezett a "pofon".

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!