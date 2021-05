Koronavírus: stagnálnak a számok

Moratórium: Orbán Viktor megint kijátssza a bank-kártyát?

Úgy tűnik, kormánya járványban megkopott népszerűségét a miniszterelnök azzal is próbálja visszaszerezni – s ezzel a jövő tavasszal esedékes választásokon való újabb győzelmét megalapozni –, hogy az Európa-szerte már eddig is példátlanul hosszú, immár bizonyosan augusztus végéig tartó hiteltörlesztési moratóriumot egészen 2022 közepéig, vagyis az új kormány megalakulásáig meghosszabbítaná. Mit sem törődve azzal, hogy az a bankoknak – szövetségük friss előrejelzése szerint – 400 milliárd forintnál is nagyobb veszteséget okozhat. Vagyis többet buknának, mint amennyi volt a teljes 2020-as nyereségük. Jegyzet.