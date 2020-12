Koronavírus: továbbra is magas a halálozások száma, az új fertőzéseknél azonban már látni a javulást

Az operatív törzs friss tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 2 141 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 305 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 282 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 102 962 fő, az aktív fertőzöttek száma 193 886 fő. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 22 százaléka budapesti. Kórháznak ápolnak 7 097 koronavírusos beteget, közülük 517-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány tegnapi napja nem mutat nagy eltérést a megelőző naphoz képest: a megfertőzöttek esetszáma remélhetőleg beállt a 2000-2500 közötti tartományba (és bízunk benne, hogy hamarosan ennél is alacsonyabb lesz), az elhunytak száma azonban változatlanul magas. Szakértők szerint azonban utóbbiban csak a korlátozó intézkedések bevezetését követő sok héttel várható javulás, a most elhunytak ugyanis jellemezően 4-5 héttel ezelőtt fertőződhettek meg. A lélegeztetőgépen lévők száma tovább csökken.

A törzs tájékoztatása szerint egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány egy félévvel meghosszabbította a járványügyi készültséget is. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról a mai napon várható döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

Mát több mint 200 ezren regisztráltak a védőoltásra a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. A kormány mindent lehetséges külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal, eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le. Ha meglesz a megfelelő és a hatóságok által engedélyezett vakcina, akkor a védőoltások beadása az Oltási terv szerv zajlik majd, elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók, az ő oltásuk már december végén megkezdődhet. A nyugdíjasok számára a posta december folyamán kézbesíti azt a levelet, amelyben Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről. A nyugdíjasok a levélhez mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével is jelezhetik igényüket a koronavírus elleni oltásra. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.

A családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szombaton. A családok és a vállalkozások hitel-visszafizetési moratóriumát fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítja a kormány. Kiegészül a bértámogatási program.

A kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken. A gyermeket nevelő és gyermeket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segíti a kormány. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely a felújítás végével vehető igénybe és automatikusan csökkenti a hitel összegét. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-kormany-gazdasagvedelmi-akcioterv-kiegesziteserol-rendelkezett