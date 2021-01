Koronavírus: újra nőtt a kórházban kezeltek száma

1 419 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 343 656 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 725 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 203 972 fő, az aktív fertőzöttek száma 128 959 főre csökkent.

5 065 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházban kezeltek száma öt nap folyamatos és jelentős csökkenés után emelkedett újra, az elmúlt 24 órában 85-tel nőtt a számuk. A kórházi oltópontokon folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás. A következő vakcinaszállítmány kedden várható. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.