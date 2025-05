Korrigáltak: még gyengébb a magyar gazdaság

Miközben a figyelem az első negyedéves GDP-csökkenésre irányult, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egy másik fontos műveletet is elvégzett: a 2022-ig visszamenő időszak teljesítményeit is felülvizsgálta. Az adatsorok frissítésével egyidejűleg a korrekciókat is közzétette, erről a 444.hu írt.

A 2022 harmadik negyedévével kezdődően a KSH az utóbbi 11 negyedévből 8 esetben módosította az éves bázisú GDP-változást, 6 alkalommal rontva az eredményeken. Három negyedévben – 2022 harmadik és negyedik, valamint 2023 első negyedévében – egyaránt 0,4 százalékponttal csökkentette a növekedési adatot. 2023 harmadik és negyedik negyedévében viszont javított a számokon: az utóbbiban például a korábbi 0,2 százalékos visszaesés helyett immár 0,2 százalékos növekedést tüntet fel.

Negyedéves összehasonlításban a 11 időszakból 7 esetben történt korrekció, ezek közül 3-ban romlott az adat. A legnagyobb módosítás 2022 negyedik negyedévére vonatkozik: a visszaesés 0,7 helyett már 1 százalékos.

A lap azt is megjegyzi: a KSH honlapján megjelenő főbb gazdasági mutatók között nem a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, -0,4 százalékos GDP-csökkenés szerepel, hanem a nyers adat szerinti stagnálás, azaz 0,0 százalék. Ez azért problémás, mert a nem kiigazított adat torzíthatja a gazdasági teljesítmény megítélését, különösen akkor, ha például az összevetett negyedévek eltérő számú munkanapot tartalmaznak. A nemzetközi gyakorlat – például az Eurostatnál – a kiigazított adatok közlését tekinti mérvadónak.