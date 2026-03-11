Korszakváltás jön a magyar építőiparban

A 2023. évi C. törvény (a magyar építészetről) alapjaiban írja át a hazai játékszabályokat. A jogszabály szerint egyedi termékazonosítás szükséges az építőanyagoknál az ISO/IEC 15459 szabvány alapján. Ez a lépés egyértelmű üzenet a hazai vállalkozásoknak: az ellátási lánc minden pontján – a gyártástól a beépítésig – biztosítani kell a termékek pontos és digitálisan olvasható nyomon követhetőségét.



A folyamat szervesen illeszkedik az Európai Unió Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) rendeletéhez, amely 2024. július 18-án lépett hatályba, előrevetítve a Digitális Termékútlevél (DPP) kötelező bevezetését. Ez a rendszer dokumentálja a termékek összetevőit, eredetét és javíthatóságát vagy újrafelhasználhatóságát, támogatva a körforgásos gazdaságot.



Milyen lesz a jövő építőipara?

A kötelezettségekkel egy időben a szektornak nem kell új technológiák kifejlesztésével kísérleteznie. A megoldás már évtizedek óta létezik, és globálisan bizonyított: ez a GS1 szabványrendszer.



„A komplex ellátási láncokban csak akkor lehet valódi rendet teremteni, ha a szereplők globálisan egyedi, szabványos azonosítókat használnak. Ez az alapja minden további automatizálásnak” – mutat rá Krázli Zoltán, a GS1 Magyarország üzleti kapcsolatok igazgatója.

Minden építőipari termék egyéni azonosítót kap

A GS1 egy 150 országban jelen lévő szervezet, amelynek szabványait – mint a vonalkód, a GTIN-szám, valamint az új generációs kétdimenziós kódok–- naponta több milliárd alkalommal használják a világon.



Skandináviában már évek óta kötelező a GS1 GTIN használata az építési termékeken, ami jelentősen felgyorsította a logisztikát, és csökkentette a hibázási lehetőségeket. A magyar szabályozás is ezt a bevált, nemzetközi utat követi.

Szükséges rossz helyett versenyelőny

Bár az újításokat sokan adminisztrációs teherként élik meg, az egyedi azonosítás bevezetése valójában a hatékonyság motorja. Aki túllát a kötelező megfelelésen, az komoly piaci előnyre tehet szert.

Krázli Zoltán példaként említette a hatékonyabb logisztikát, a látható életciklust, a bizalom megteremtését és BIM-integrációt:



„Kevesebb emberi hiba a beszerzésben, pontos készletkezelés, precíz termékadatok a tervezéstől az üzemeltetésig, garanciakezelés és karbantartás támogatása egyedi azonosítók alapján, hiteles adatok a felhasznált anyagok minőségéről és eredetéről, valós idejű nyomon követés” – sorolta a GS1 Magyarország üzleti kapcsolatok igazgatója.



Hozzátette, hogy a GS1 Magyarország szakmai támogatást nyújt a hazai vállalatoknak a jogszabályok értelmezésében és a szabványok gyakorlati bevezetésében, segítve őket abban, hogy a kényszerű megfelelésből valódi versenyelőnyt kovácsoljanak.

Alacsonyabb költségek, fenntarthatóbb jövő

A szakértő szerint a jövő építőipara egy adatvezérelt és átlátható ökoszisztéma, amely az egységes digitális azonosítás révén a teljes életciklust lefedi.