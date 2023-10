Le kell cserélni az EU vezetését - Orbán Viktor újra élőben beszélt

Biztonsági szempontok

Trump elnök idején sokat javult az arab-izraeli kapcsolatrendszer, s már épp kezdett jobb lenni a helyzet a Közel-Keleten. Mert hogy az együttműködés jellemezte az utóbbi éveket. Hogy a terrorakció összefüggésben van-e ezzel, hogy ne folytatódjon ez a folyamat, nem lehet még tudni.

Megdöbbentő és szól a vészcsengő viszont, hogy szimpátiatüntetések vannak Európa-szerte. Bár Magyarországon erre még nem volt példa, és élnénk is a törvény adta jogunkkal, ha ilyen előfordulna. Tehát sokan helyeslik a terrorakciókat, sőt, mivel a migrációs válság idején sok ellenőrizetlen tömeget engedtek be Európába, most ott vannak a Hamasz képviselői is, ami aggasztó. Jó, hogy Magyarországnak helyén volt akkor az esze.