Közben új céget alapított Mészáros Lőrinc

Újabb építőipari céget alapított Mészáros Lőrinc, a V-Híd Kivitelező Kft. főtevevékenysége vasútépítés, de további 87 tevékenységet is bejegyeztek – írta meg a hvg360. Az anyavállalat a V-Híd Zrt., amely a felcsúti milliárdos egyik legnagyobb cége.

Rögtön 87 tevékenységi kört jegyeztek be.

